El truco del cubo de hielo es uno de los métodos caseros que se han estudiado para regar orquídeas Phalaenopsis y mantener su floración.

Las orquídeas figuran entre las plantas de interior que combinan con cualquier espacio y, para que florezcan, circula un truco: el cubo de hielo para orquídeas. Consiste en regar con tres cubos de hielo una vez por semana, un método que investigadores de The Ohio State University y la University of Georgia estudiaron en Phalaenopsis. Convive con otros remedios populares, como los posos de café.

El ensayo, presentado en la conferencia de la ASHS y publicado en HortScience en 2017, comparó cuatro cultivares durante varios meses. Un grupo recibió los cubos y el otro, igual volumen de agua a temperatura ambiente. No hubo diferencias significativas en la duración de las flores ni de la floración total.

Cómo funciona el riego con cubos de hielo

La ventaja práctica es que el hielo se derrite de a poco y dosifica el agua, lo que ayuda a evitar el exceso de riego, que daña las raíces.

El medio de cultivo llegó a unos 11 °C y las raíces en contacto directo con el hielo, a unos 4 °C. Las mediciones no mostraron daños en raíces ni hojas, y el sustrato recuperó su temperatura habitual pocas horas después.

Las orquídeas figuran entre las plantas de interior que combinan con cualquier espacio y, para que florezcan, circula un truco: el cubo de hielo para orquídeas. Fuente: Shutterstock golvr

Qué necesita la orquídea para volver a florecer

Según la University of Maryland Extension, la falta de luz es la causa más frecuente de que una Phalaenopsis no vuelva a florecer. Conviene ubicarla en un lugar luminoso, por ejemplo junto a una ventana orientada al este o al oeste.

El New York Botanical Garden explica que varias semanas de noches más frescas, de 13 a 16 °C, con días más cálidos, ayudan a iniciar una nueva vara floral. Para nutrir la planta, ambas instituciones recomiendan un fertilizante para orquídeas en cantidades moderadas, que en Maryland se aplica cada tres o cuatro riegos.

Cómo regar y cuándo renovar el sustrato

El riego convencional se hace con agua templada, dejando que el exceso drene por completo, y en un hogar normal no hace falta más de una vez por semana.

Conviene renovar el sustrato cada uno o dos años, según Maryland, o cada dos o tres, según el New York Botanical Garden, antes de que la corteza se degrade y pierda drenaje.