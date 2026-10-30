El oídio es un hongo que deja una capa blanquecina sobre las hojas y puede afectar el crecimiento de las plantas.

Echar bicarbonato sobre las hojas de las plantas de tu jardín puede ayudar a controlar el oídio, una enfermedad causada por hongos que se manifiesta como un polvo blanco o grisáceo sobre la superficie de las plantas. Este problema puede afectar a distintas especies, incluidos los tomates, y debilitar sus hojas si la infección avanza.

La investigación The Effect of Sodium Bicarbonate on Powdery Mildew in Tomato, publicada en 1999 por la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, evaluó la eficacia del bicarbonato de sodio frente al oídio en tres variedades de tomate cultivadas en invernadero. Los resultados se presentaron previamente en un simposio celebrado del 3 al 5 de noviembre de 1997 en Antalya, Turquía.

¿Qué dice el estudio científico sobre el bicarbonato en las plantas?

El oídio es una enfermedad fúngica que produce una capa blanquecina sobre las hojas, los tallos y, en algunos casos, las flores. Si la infección progresa, puede provocar cambios de color, deformaciones y un crecimiento más lento de la planta.

La investigación evaluó la eficacia del bicarbonato de sodio frente al oídio en tres variedades de tomate cultivadas en invernadero y concluyeron que puede contribuir a reducir el desarrollo del hongo y limitar la extensión de la enfermedad.

Las aplicaciones de bicarbonato pueden ayudar a controlar ciertos hongos. Shutterstock

¿Cómo actúa el bicarbonato contra el polvo blanco de las hojas?

Los investigadores compararon este tratamiento con azufre y un fungicida a base de triforina. Según los resultados, fueron necesarias cinco aplicaciones de bicarbonato para controlar la enfermedad, mientras que el azufre consiguió prevenirla por completo después de dos aplicaciones.

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de las tres variedades. En ese sentido, el trabajo demuestra que el bicarbonato puede ser una alternativa para controlar el oídio.

El bicarbonato de sodio fue evaluado como alternativa para controlar el oídio en tres variedades de tomate cultivadas en invernadero. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué precauciones hay que tomar antes de aplicarlo

Aunque el bicarbonato puede ayudar a controlar algunos hongos, utilizarlo en exceso puede dañar los tejidos vegetales. Por eso, es importante evitar las mezclas demasiado concentradas y probar cualquier tratamiento primero en una pequeña parte de la planta.

Además, conviene evitar las aplicaciones durante las horas de sol intenso, ya que las condiciones de alta radiación pueden aumentar el riesgo de fitotoxicidad, es decir, daños en los tejidos de las plantas, según un estudio publicado en 2003 en la revista Comunicaciones en Ciencias Agrícolas y Biológicas Aplicadas.