El bicarbonato de sodio combinado con unas gotas de aceite esencial es un método casero que puede ayudar a eliminar malos olores y mantener limpio el colchón.

Una forma de limpiar el colchón sin productos específicos es espolvorear bicarbonato de sodio con unas gotas de aceite esencial sobre toda la superficie, según propone Liroon. Sirve para absorber la humedad y combatir los malos olores.

El procedimiento se hace en seco: se distribuye la mezcla, se deja actuar y después se aspira para retirar los restos, de modo que no se empapa el colchón.

Para qué sirve el bicarbonato en el colchón

Liroon incluye el bicarbonato de sodio entre los remedios caseros para eliminar la humedad y los malos olores, y propone sumarle aceites esenciales de eucalipto, hierbabuena, lavanda, limón o árbol de té para dejar una fragancia agradable.

Según Hogar Total, el bicarbonato absorbe humedad y olores, aunque por sí solo no mata los ácaros. En su guía sobre ácaros, Liroon recomienda sobre todo el aceite esencial de árbol de té, que describe como un desinfectante natural, y menciona también lavanda, romero y canela.

El bicarbonato absorbe humedad y olores, aunque por sí solo no mata los ácaros. Fuente: Shutterstock Luis Echeverri Urrea

Cómo aplicar la mezcla paso a paso

Primero se retira toda la ropa de cama y se aspira el colchón. Después se mezcla el bicarbonato con unas gotas del aceite esencial elegido y se espolvorea de forma pareja sobre la superficie.

Se deja actuar una o dos horas, según Liroon, y luego se le da la vuelta al colchón para repetir el proceso por el otro lado. Al final se aspira para retirar todo el bicarbonato antes de volver a poner las sábanas.

Cada cuánto tiempo se recomienda hacerlo

Las guías de limpieza sitúan la limpieza profunda del colchón cada tres a seis meses, es decir, entre dos y tres veces al año, según Hogar Total, y recomiendan acortar el plazo si hay alergias, mascotas o mucha transpiración.

Ferwer coincide: al menos dos veces al año y cada tres meses en hogares con personas alérgicas o mascotas. El bicarbonato también se usa en otras prendas de la cama: expertos en limpieza lo recomiendan mezclado con agua oxigenada para las almohadas amarillas, según El Cronista España.