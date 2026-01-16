En esta noticia
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas clave del ciclo lectivo en las 24 jurisdicciones del país: inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar.
Para este año, se garantizarán 190 días efectivos de clases, en cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de asegurar la continuidad pedagógica y mejorar la calidad educativa en todo el territorio nacional.
¿Dónde se atrasó el inicio de clases?
Varias provincias argentinas atrasaron el inicio de clases 2026 respecto a 2025. En esta línea, la mayoría fijó el comienzo del ciclo lectivo en marzo de 2026, con un retraso respecto a 2025, cuando algunas empezaron a fines de febrero.
El inicio de clases en marzo para 2026 se debe al feriado de Carnaval.
Las principales zonas afectadas son la Provincia de Buenos Aires, que pasó del 1 al 5 de marzo. También se unieron al inicio de clases en marzo: Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro y Tucumán.
¿Qué provincias adelantaron su ciclo lectivo para este año?
Varias provincias argentinas, en cambio, adelantaron el inicio de clases 2026 en comparación con el 2025, incluyendo a Santiago del Estero, que comenzará el 18 de febrero (antes que el 5 de marzo del año anterior).
El objetivo es cumplir los 190 días de clase efectivos
Otras como San Luis, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz iniciarán su esquema en la última semana de febrero, cuando mayoritariamente empezaron en marzo para 2025.
Cuándo empiezan las clases, provincia por provincia
- Buenos Aires: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio.• Finalización: 22 de diciembre.
- Ciudad de Buenos Aires: Inicio: 25 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Catamarca: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Chaco: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Chubu: Inicio: 23 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Córdoba: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Corrientes: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Entre Ríos: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Formosa: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 17 de diciembre.
- Jujuy: Inicio: 23 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- La Pampa: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 23 de diciembre.
- La Rioja: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Mendoza: Inicio: 25 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 22 de diciembre.
- Misiones• Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Neuquén: Inicio: 25 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Río Negro: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Salta: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- San Juan: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- San Luis: Inicio: 23 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Santa Cruz: Inicio: 25 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Santa Fe: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Santiago del Estero: Inicio: 18 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Tierra del Fuego: Inicio: 24 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.
- Tucumán: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.