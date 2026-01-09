La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la el pago de un nuevo refuerzo económico que se liquida una vez por año y está destinado a acompañar a las familias en los gastos del inicio del ciclo lectivo vigente.

El organismo previsional informó los requisitos vigentes y el plazo clave para presentar la documentación obligatoria. En esta línea, con los valores actualizados, el beneficio alcanza los $ 85.000 por cada hijo, una suma que busca aliviar el impacto económico del inicio del ciclo lectivo.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de $ 85.000 en 2026?

El pago conocido como Ayuda Escolar Anual está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares cuyos hijos cumplan con las condiciones de edad y escolaridad exigidas.

Hijos sin discapacidad

Tener entre 45 días y 18 años.

Asistir a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

No tienen límite de edad.

Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

La ayuda escolar anual está dirigida a familias que cobran de ANSES.

¿Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar ANSES en 2026?

El monto confirmado para este año es de $ 85.000 por cada hijo. Se trata de un pago anual, que no se descuenta de otras prestaciones y se acredita una vez validada la escolaridad.

ANSES suele realizar una liquidación masiva entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. Quienes presenten el Certificado Escolar con posterioridad no pierden el derecho, aunque el pago se acredita una vez aprobado el trámite.

¿Cómo hacer el trámite para la Ayuda Escolar 2026?

El trámite es gratuito, digital y obligatorio todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio en ciclos lectivos anteriores. Se realiza a través de Mi ANSES:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos”.

Seleccionar “Presentar certificado escolar”.

Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para su firma.

Sacar una foto o escanear el certificado.

Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos y Presentar certificado escolar.

Una vez validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.

ANSES paga la ayuda escolar a un grupo de familias.

¿Qué pasa si no se presenta el Certificado Escolar?

En el caso de los titulares de la AUH, no presentar el Certificado Escolar puede provocar, la pérdida del pago de la Ayuda Escolar Anual, inconvenientes en la continuidad de la asignación, si no se acredita la escolaridad. Por ese motivo, ANSES recomienda realizar el trámite lo antes posible.

¿Cuál es la fecha clave para no perder la Ayuda Escolar?

Para cobrar la Ayuda Escolar 2026, el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre. Si no se cumple con ese plazo, el pago no se efectiviza, incluso si el menor cumple con todos los requisitos.