A la espera de la publicación oficial de cada Calendario Escolar 2026 por parte del Gobierno Nacional, una ciudad argentina ya dio a conocer las fechas clave para el próximo año.

En esta oportunidad, el ciclo lectivo 2026 tendrá un cambio importante: los estudiantes del nivel secundario deberán regresar a las aulas antes que en comparación con 2025.

¿Quiénes deberán volver antes a clases?

Según el calendario vigente en la Ciudad de Buenos Aires, en 2025 los niveles inicial y primario comenzaron el lunes 24 de febrero, mientras que el nivel secundario inició el miércoles 5 de marzo. Por lo tanto, en relación al calendario, inicial y primeria comenzará las clases un día después y secundaria las comenzará 3 días antes.

Así, para 2026 el Gobierno porteño definió que las clases en CABA arrancarán con días de anticipación para los estudiantes de secundaria.

El objetivo es garantizar el cumplimiento del piso mínimo de 190 días de clases efectivos y avanzar con la implementación del programa Secundaria Aprende, que busca mejorar la metodología de enseñanza en las escuelas.

Calendario escolar 2026: ¿cuándo empiezan las clases en CABA?

El calendario escolar 2026 en la Ciudad de Buenos Aires quedó definido de la siguiente manera:

Nivel Inicial y Primario : miércoles 25 de febrero de 2026.

Nivel Secundario: lunes 2 de marzo de 2026.

Por su parte, el receso invernal se extenderá del 20 al 31 de julio , mientras que la finalización de las clases para todos los niveles será el viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de Navidad.

¿Cuándo terminan las clases en 2025?

Las fechas de finalización del ciclo lectivo se distribuyeron de la siguiente manera: