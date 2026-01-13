En esta noticia
El Ministerio de Capital Humano y los gobiernos provinciales confirmaron el calendario escolar 2026, que define cuándo comienzan las clases, en qué fechas serán las vacaciones de invierno y cuándo finalizará el ciclo lectivo en cada jurisdicción del país.
El nuevo esquema establece que todas las provincias deberán cumplir con 190 días efectivos de clases, tal como lo fija la normativa vigente, aunque las fechas de inicio y cierre varían según la región.
¿Cuándo empiezan las clases en cada provincia en 2026?
La mayoría de las provincias comenzará el ciclo lectivo en febrero, mientras que otras optaron por los primeros días de marzo. El detalle por jurisdicción es el siguiente:
Provincias que comienzan el 18 de febrero
- Santiago del Estero
- Provincias que comienzan el 23 de febrero
- Chubut
- Jujuy
- San Luis
Provincias que comienzan el 24 de febrero
- Tierra del Fuego
- Provincias que comienzan el 25 de febrero
- CABA
- Mendoza
- Neuquén
- Santa Cruz
Provincias que comienzan el 2 de marzo
- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- Santa Fe
- Tucumán
¿Cuándo son las vacaciones de invierno en 2026?
Las fechas del receso invernal también varían según la provincia. Para 2026 se definieron tres grandes bloques:
Del 20 al 31 de julio
- Buenos Aires
- Ciudad de Buenos Aires
- Santiago del Estero
- Chaco
Del 6 al 17 de julio
- Córdoba
- Jujuy
- Mendoza
- Entre Ríos
- San Luis
- San Juan
- Santa Fe
Del 13 al 24 de julio
- Corrientes
- Formosa
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
¿Cuándo terminan las clases en cada provincia?
El cierre del ciclo lectivo también presenta diferencias entre jurisdicciones:
Finalizan el 17 de diciembre
- Formosa
Finalizan el 18 de diciembre
- CABA
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Jujuy
- La Rioja
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- San Luis
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Finalizan el 22 de diciembre
- Buenos Aires
- Mendoza
- Misiones
Finalizan el 23 de diciembre
- La Pampa