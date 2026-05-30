Confirmado por Educación | El jueves y viernes no habrá clases y todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

Una excelente noticia de última hora ha generado gran entusiasmo entre la comunidad educativa de Castilla-La Mancha. Según lo estipulado formalmente por las autoridades competentes del sector de Educación, el jueves y viernes no habrá clases.

De esta manera, se garantiza que los estudiantes de todos los niveles educativos puedan acceder de forma legítima a un merecido periodo de descanso continuo con un fin de semana largo de hasta cuatro días.

Confirmado por Educación | El jueves y viernes no habrá clases y todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias Ayuntamiento de Castilla-La Mancha

¿Por qué hay fin de semana largo el jueves y viernes?

El origen de este escenario excepcional se encuentra estrechamente ligado a las festividades tradicionales del Corpus Christi en España. De acuerdo con las publicaciones vigentes y las normativas recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el jueves 4 de junio de 2026 se encuentra consignado como un día festivo oficial de carácter autonómico en toda la extensión del territorio de Castilla-La Mancha.

No obstante, la gran novedad que ha terminado de consolidar este extenso descanso proviene de una resolución complementaria a nivel local.

Tras una sesión de debate y votación, el Consejo Escolar de la localidad de Toledo tomó la determinación unánime de trasladar el segundo festivo local asignado a su jurisdicción. En lugar de utilizarlo en fechas posteriores, el organismo deliberativo optó de forma unánime por designar el viernes 5 de junio como día no lectivo.

¿Qué es el Corpus Christi y por qué se celebra?

El Corpus Christi es una de las celebraciones más importantes de Castilla-La Mancha. Según el Portal de Cultura de la Junta, esta fiesta “reluce más que el sol” junto al Jueves Santo y la Asunción, según el saber popular. Su origen se remonta al siglo XIII, impulsado por los papas Urbano IV y Clemente V, y consolidado tras el Concilio de Trento .

Confirmado por Educación | El jueves y viernes no habrá clases y todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias Ayuntamiento de Castilla-La Mancha

En la región destaca por su riqueza: procesiones, calles engalanadas con flores, plantas aromáticas (como tomillo y romero en Toledo), altares, tapices en balcones, alfombras de serrín y sal, danzantes, gigantones, tarascas y música.

¿Cuáles son los días no lectivos confirmados en Castilla-La Mancha?