Confirmado por Educación | El jueves y viernes no habrá clases y todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

En esta noticia
Una excelente noticia de última hora ha generado gran entusiasmo entre la comunidad educativa de Castilla-La Mancha. Según lo estipulado formalmente por las autoridades competentes del sector de Educación, el jueves y viernes no habrá clases.
De esta manera, se garantiza que los estudiantes de todos los niveles educativos puedan acceder de forma legítima a un merecido periodo de descanso continuo con un fin de semana largo de hasta cuatro días.
¿Por qué hay fin de semana largo el jueves y viernes?
El origen de este escenario excepcional se encuentra estrechamente ligado a las festividades tradicionales del Corpus Christi en España. De acuerdo con las publicaciones vigentes y las normativas recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el jueves 4 de junio de 2026 se encuentra consignado como un día festivo oficial de carácter autonómico en toda la extensión del territorio de Castilla-La Mancha.
No obstante, la gran novedad que ha terminado de consolidar este extenso descanso proviene de una resolución complementaria a nivel local.
Tras una sesión de debate y votación, el Consejo Escolar de la localidad de Toledo tomó la determinación unánime de trasladar el segundo festivo local asignado a su jurisdicción. En lugar de utilizarlo en fechas posteriores, el organismo deliberativo optó de forma unánime por designar el viernes 5 de junio como día no lectivo.
¿Qué es el Corpus Christi y por qué se celebra?
El Corpus Christi es una de las celebraciones más importantes de Castilla-La Mancha. Según el Portal de Cultura de la Junta, esta fiesta “reluce más que el sol” junto al Jueves Santo y la Asunción, según el saber popular. Su origen se remonta al siglo XIII, impulsado por los papas Urbano IV y Clemente V, y consolidado tras el Concilio de Trento.
En la región destaca por su riqueza: procesiones, calles engalanadas con flores, plantas aromáticas (como tomillo y romero en Toledo), altares, tapices en balcones, alfombras de serrín y sal, danzantes, gigantones, tarascas y música.
¿Cuáles son los días no lectivos confirmados en Castilla-La Mancha?
- Día del Corpus: 4 de junio
- Dos festividades locales: una ya confirmada para el 5 junio
- Descanso escolar en periodo navideño: del 22 de diciembre al 7 de enero, ambos incluidos.
- Descanso escolar en Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril, ambos incluidos.
- Día no lectivo: 31 de octubre
- Día de la Enseñanza: 14 de noviembre
- Semana Blanca: 16 y 17 de febrero (excepto Escuelas Infantiles). Los Consejos Escolares de localidad podrán cambiar estos días.