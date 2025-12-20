Cambian los colegios para siempre: ahora se tramitarán los títulos secundarios de esta manera. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Con el fin del ciclo lectivo 2025, muchos estudiantes de secundaria terminaron el colegio y ahora esperan recibir su título para inscribirse en universidades, facultades o buscar un trabajo. A partir de ahora, este trámite cambia para siempre y se agiliza.

Así lo confirmó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes anunciaron que los alumnos de escuelas estatales porteñas ya están recibiendo sus títulos secundarios de forma digital. Por tal motivo, los tiempos de espera se acortarán.

Cambian los colegios para siempre: ahora se tramitarán los títulos secundarios de esta manera. Foto: Shutterstock

¿Qué cambia con los títulos secundarios digitales en Buenos Aires?

Gracias al Libro Matriz Digital y al Sistema de Títulos Educativos Digitales (SiTED) del Ministerio de Educación de la Ciudad, el proceso, que antes tardaba meses, ahora es ágil e inmediato.

Proceso anterior : manual, con libros en papel, firmas presenciales, impresiones y traslados entre dependencias.

Proceso actual: todo digital. Al aprobar todas las materias, la escuela registra la información en la plataforma AprendeBA. Se envía automáticamente al sistema nacional, las autoridades firman digitalmente y el título se valida con tecnología blockchain para máxima seguridad.

Los egresados de escuelas secundarias de gestión estatal (y progresivamente privadas) reciben su título digital mucho más rápido, a través de un enlace seguro que garantiza su autenticidad. Este avance forma parte del Plan Buenos Aires Aprende, que impulsa la digitalización para simplificar la gestión escolar y hacerla más confiable.

¿Cómo acceder al título secundario digital?

Los estudiantes sin materias pendientes lo reciben automáticamente en plazos reducidos.

El título es válido nacionalmente y se puede validar a través del Registro Federal de Egresados (REFE).

Para títulos emitidos desde noviembre de 2023, no requiere legalizaciones adicionales en muchos casos.

Acceso vía plataformas como miBA (para trámites relacionados) o directamente desde el sitio: buenosaires.gob.ar/login.

¿Dónde puedo ver mi título del secundario?

Según la Resolución CFE N.º 440/23, el Registro Federal de Egreso (ReFE) facilita la verificación digital de la validez de los títulos secundarios y de nivel superior expedidos desde el 1 de noviembre de 2023.

Se trata de una plataforma de acceso libre que representa la única herramienta oficial para confirmar la autenticidad de estos documentos digitales. De esta forma, se agilizan los procesos para los graduados, simplificando la continuación de estudios y la movilidad entre instituciones educativas.

A través de su consulta pública, es posible revisar la información relacionada con la emisión de los títulos. En cambio, para los documentos emitidos en formato físico o antes de esa fecha, se debe recurrir a la sección de Legalización.