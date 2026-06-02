Suspenden las clases este jueves y viernes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

Una excelente noticia de última hora ha generado gran entusiasmo entre la comunidad educativa de Castilla-La Mancha. Según lo confirmado por las autoridades de Educación, el jueves y viernes no habrá clases, lo que permitirá a los estudiantes de todos los niveles educativos disfrutar de un merecido fin de semana largo de hasta cuatro días.

Este descanso ya está incluido en el Boletín Oficial y representa una oportunidad ideal para que familias y alumnos planifiquen actividades de ocio, descanso o viajes cortos durante el puente.

Suspenden las clases este jueves y viernes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias Ayuntamiento de Toledo

¿Por qué hay fin de semana largo el jueves y viernes?

El origen de este escenario excepcional está ligado a las festividades tradicionales del Corpus Christi en España. El jueves 4 de junio de 2026 se encuentra consignado como día festivo oficial de carácter autonómico en toda Castilla-La Mancha.

La gran novedad que consolida el extenso descanso proviene de una resolución a nivel local. Tras una sesión de debate y votación, el Consejo Escolar de Toledo decidió de forma unánime trasladar el segundo festivo local asignado a su jurisdicción y designar el viernes 5 de junio como día no lectivo.

De esta manera, se garantiza un periodo de descanso continuo desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de junio de 2026 para los alumnos de las zonas afectadas.

¿Qué es el Corpus Christi y por qué se celebra?

El Corpus Christi es una de las celebraciones más importantes de Castilla-La Mancha. Según el Portal de Cultura de la Junta, esta fiesta “reluce más que el sol” junto al Jueves Santo y la Asunción, de acuerdo con el saber popular.

Suspenden las clases este jueves y viernes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias Ayuntamiento de Toledo

Su origen se remonta al siglo XIII, impulsado por los papas Urbano IV y Clemente V, y consolidado tras el Concilio de Trento. La región destaca por su riqueza cultural y tradicional: procesiones solemnes, calles engalanadas con flores, plantas aromáticas (como tomillo y romero en Toledo), altares, tapices en balcones, alfombras de serrín y sal, danzantes, gigantones, tarascas y música.

Esta festividad convierte al jueves 4 de junio en un día especial, no solo por el descanso escolar, sino también por el valor patrimonial y religioso que representa para los habitantes de la comunidad.

¿Cuáles son los días no lectivos confirmados en Castilla-La Mancha?

Además del puente del Corpus Christi, el calendario escolar incluye otros periodos importantes de descanso: