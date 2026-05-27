Confirmado | Suspenden las clases este viernes y todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en esta provincia

Diferentes alumnos de Cataluña no tendrán clases este viernes 29 de mayo de 2026 debido a la huelga docente convocada en el sector educativo. De esta manera, se cumplen 20 días desde que comenzaron las manifestaciones.

Esta jornada de paro territorial permitirá a las familias de estas zonas disfrutar de un fin de semana largo de tres días (viernes, sábado y domingo), justo antes de entrar en la recta final del curso escolar.

Confirmado | Suspenden las clases este viernes y todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en esta provincia. Foto: EFE

¿En qué provincia no habrá clases este viernes?

Las comarcas del Baix Llobregat y Penedès (Cataluña) siguen en la huelga que forma parte del amplio calendario de movilizaciones convocado por los sindicatos mayoritarios Ustec·STEs, Professors de Secundària (Aspepc), CGT e Intersindical.

El paro del viernes 29 es una de las jornadas territoriales específicas que afectan únicamente a estas dos comarcas.

Este ciclo de protestas es especialmente intenso. Incluye tres huelgas generales en toda Cataluña y jornadas adicionales por territorios, lo que puede suponer hasta cinco días de huelga por centro educativo en poco más de un mes.

¿Cuáles son las próximas fechas en que habrá huelga en Cataluña?

De acuerdo al actual ciclo de huelgas, se sabe que cada colegio o instituto tendrá cinco días de paro durante este mes. De esta manera, se cuentan tres huelgas generales (12 de mayo, 27 de mayo y 5 de junio) y dos jornadas territoriales adicionales.

El calendario completo de huelgas sigue de la siguiente manera:

Viernes 29 de mayo : Baix Llobregat y Penedès.

Lunes 1 de junio : Girona y Catalunya Central.

Martes 2 de junio : Barcelona y resto del Barcelonés.

Miércoles 3 de junio : Tarragona y Terres de l’Ebre.

Jueves 4 de junio : Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Viernes 5 de junio: huelga en todos los centros educativos de Cataluña y manifestación en Barcelona.

Confirmado | Suspenden las clases este viernes y todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en esta provincia Ayuntamiento de Girona

¿Por qué los docentes siguen con huelgas en Cataluña?

Las organizaciones convocantes (Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical) ven insuficiente el pacto alcanzado entre el Govern y CCOO-UGT. Sus exigencias van un paso más allá, centrándose en aumentos salariales más ambiciosos, una reducción drástica de las ratios por aula, menos trabas burocráticas y un refuerzo real de los recursos para la inclusión educativa .

Por su parte, las familias también han cerrado filas con el profesorado: la asociación aFFaC ha respaldado estas demandas y ha instado a la consellera Esther Niubó a sentarse a negociar con “voluntad política real”.

Cataluña sigue con servicios mínimos durante huelgas

Para mitigar el impacto de los paros, la Generalitat ha fijado los servicios mínimos: las etapas de infantil, primaria y ESO contarán con un docente por cada tres aulas, mientras que en educación especial trabajará la mitad de la plantilla.

Asimismo, queda garantizada la presencia de una parte del personal de comedor, cocina y de apoyo a alumnos con necesidades específicas.

El conflicto sigue encallado y continúa trastocando el calendario escolar en Cataluña, sobre todo debido a los macro-puentes que están surgiendo al encadenarse las huelgas generales con las territoriales.