Cambian las clases para siempre: el Gobierno modificará las materias que deberán dar todas las escuelas del país. Foto: Archivo

A partir de la conformación del Consejo de Mayo, el Gobierno de Javier Milei estableció 10 puntos con diferentes reformas. Una de ellas tiene que ver con el sistema educativo, el cual podría cambiar las materias obligatorias para cada escuela del país.

Justamente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio una conferencia de prensa para adelantar detalles de cada una de las reformas que impulsarán. De esta manera, el vocero habló acerca de una “educación inicial, primaria y secundaria, útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”.

Cambian las clases para siempre: el Gobierno modificará las materias que deberán dar todas las escuelas del país. Foto: Vocería Presidencial

Reforma educativa: ¿cómo serán los cambios en las materias que plantea Milei?

Adorni explicó que los cambios en el sistema educativo plantean “otorgar mayor autonomía a las provincias y, dentro de ellas, a cada institución”.

Precisamente, el Estado les fijaría los contenidos mínimos comunes que cada jurisdicción debe tener dentro de su enseñanza. A esa medida, se le sumará la “posibilidad de diseñar su plan de estudios y los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos”.

Los otros puntos que plantea la reforma educativa

Por otro lado, el portavoz indicó que mantendrán la iniciativa de modalidades a distancia, híbridas y comunitarias. “Todas bajo la supervisión obligatoria basada en estándares nacionales y jurisdiccionales”, agregó.

Otro punto busca mejorar el sistema en cómo se evalúa: habrá exámenes censales cuando se finalice la secundaria acerca de los contenidos mínimos.

También se sumarán dispositivos muestrales de todo el año que miden el aprendizaje y la trayectoria del alumno. Si bien los resultados se mostrarán al público, se preservará la identidad de los estudiantes y docentes.

¿Qué es el Consejo de Mayo y cuáles son las reformas que buscan?

El Consejo de Mayo es un “organismo consultivo no vinculante”, de acuerdo a Adorni, con representantes de 18 provincias argentinas que habían firmado el Pacto de Mayo en julio de 2023.

También participó un equipo de trabajo con autoridades de la Confederación General del Trabajo, la Unión Industrial Argentina, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del Poder Ejecutivo y de las provincias.

Los 10 puntos que analizaron fueron:

La inviolabilidad de la propiedad privada

El equilibrio fiscal innegociable

La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del producto bruto interno

Una educación inicial, primaria y secundaria, útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio

La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias

El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

Una modernización laboral que promueva el trabajo formal

Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

La apertura al comercio internacional, de manera que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.