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Los protectores solares se han vuelto tendencia en las últimas semanas no solo por el bajo costo al cual se ofrecen a la venta en plena temporada baja, sino también por el Gobierno Nacional que decidió suspender la venta y retirar del mercado 3 famosas marcas que se comercializaban en Argentina.

La decisión no está relacionada con un cambio en la eficacia de los protectores solares, sino con irregularidades que se detectaron durante tareas de fiscalización.

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¿Cuáles son las 3 marcas de protectores solares que prohibió la ANMAT en la Argentina?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de los siguientes protectores solares en todo el territorio nacional.

La ANMAT confirmó la prohibición de 3 marcas famosas de protectores solares. (Foto: ChatGPT)
La ANMAT confirmó la prohibición de 3 marcas famosas de protectores solares. (Foto: ChatGPT)ChatGPT
  • COLLAGEN – Nourish Skin UV Protective SPF60++ Sunscreen Serum, marca KARITÉ, contenido neto de 60 ml.
  • Sunscreen Cream SPF50, marca KISS BEAUTY, contenido neto de 65 ml.
  • ANTHELIOS XL 50+ SPF, marca MISS VANESA, contenido neto de 150 ml.

A través de la disposición Disposición N.º 4300/26, se prohibió a su vez otros productos cosméticos comercializados bajo la misma marca.

¿Por qué la ANMAT prohibió estos 3 protectores solares?

La medida que estableció la ANMAT quedó publicada luego de una tarea de fiscalización, a partir de la cual se concluyó que los productos cosméticos eran ilegítimos por carecer de inscripción sanitaria y no contar con la autorización necesaria para su comercialización en Argentina.

Por esta razón, quienes posean alguno de estos protectores solares deben verificar la marca y el producto antes de volver a utilizarlo o adquirir nuevas unidades.

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