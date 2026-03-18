La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de todos los comercios de uno de los medicamentos más consumidos por una falta grave al código alimentario que podría devenir en un eventual peligro para los usuarios. La medida se hizo efectiva a través de la Disposición 1389/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se informó que se trata de un "producto apócrifo" que no contiene los registros correspondientes. Se trata de “PUNACAP comprimidos recubiertos para el mal de altura (sorojchi)”, un producto elaborado por Laboratorios Delta S.A. A través de la disposición 1389/2026, el organismo ordenó suspender su uso, comercialización y distribución en todas sus presentaciones hasta que cuente con las autorizaciones correspondientes. La decisión se tomó luego de una inspección realizada por áreas de fiscalización del organismo sanitario, que detectaron la venta del producto en una farmacia de Tilcara, en la provincia de Jujuy. Durante el control, no se pudo acreditar el origen del medicamento ni presentar la documentación obligatoria dentro de los plazos establecidos. Además, las autoridades confirmaron que el producto no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). Tampoco se verificó que el laboratorio cuente con habilitación oficial, ni se identificó un importador autorizado en el envase. Desde la ANMAT advirtieron que, al no existir registro ni trazabilidad, no es posible garantizar la calidad, seguridad ni eficacia del medicamento. Por ese motivo, se considera que su uso representa un riesgo sanitario. El producto combina principios activos como paracetamol, acetazolamida y cafeína, pero al no haber sido evaluado por el organismo, no cuenta con respaldo sobre su correcta formulación ni control. La disposición establece que ningún lote ni presentación puede venderse en el país hasta que la empresa regularice su situación ante las autoridades. La medida se enmarca en los controles habituales que realiza el organismo para evitar la circulación de productos médicos irregulares. En este contexto, desde la ANMAT recomiendan a la población evitar el consumo de medicamentos sin autorización oficial y adquirirlos únicamente en canales habilitados, donde se garantice su procedencia y condiciones sanitarias. La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas. Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde", sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.