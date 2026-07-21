La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y publicidad de determinados protectores solares de las marcas Karité, Kiss Beauty y Miss Vanesa en todo el país.

La decisión, que quedó formalizada a través de la Disposición 4300/2026, se tomó después de que se detectará que los mismos no estaban inscriptos en el organismo público.

Cuáles son los protectores solares que fueron prohibidos por ANMAT

De acuerdo con la Disposición 4300/2026, firmada el 13 de julio, los productos alcanzados son tres protectores solares.

El primero es Collagen – Nourish Skin UV Protective SPF60++ Sunscreen Serum, de la marca Karité, con un contenido neto de 60 mililitros, fabricado en China y sin datos de inscripción sanitaria en su envase.

El segundo es Sunscreen Cream SPF50, de la marca Kiss Beauty, con un contenido neto de 65 mililitros, también fabricado en China, con vencimiento en mayo de 2023 y sin información sobre su registro sanitario.

Por último, se encuentra Anthelios XL 50+ SPF, de la marca Miss Vanesa, con un contenido neto de 150 mililitros, fabricado en China, correspondiente al lote 25E10A, con vencimiento el 9 de mayo de 2023 y sin datos de inscripción sanitaria.

ANMAT prohibió tres protectores solares por ser ilegítimos: cuáles son las marcas retiradas del mercado.

Por qué ANMAT ordenó retirarlos inmediatamente del mercado

Después de revisar su base de datos oficial, la ANMAT determinó que ninguno de los productos analizados contaba con un registro que coincidiera con la información consignada en sus envases.

Por ese motivo, el organismo los calificó como cosméticos ilegítimos, ya que no fue posible comprobar que hubieran sido fabricados bajo condiciones sanitarias adecuadas, con ingredientes autorizados por la normativa vigente ni que hubieran sido importados a través de canales habilitados.

Debido a la ausencia de información que permita verificar su origen y recorrido comercial, la ANMAT advirtió que no puede asegurar la calidad, la seguridad ni la composición de estos productos.

Para más información, los usuarios pueden ingresar en aquí.