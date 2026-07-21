Los huevos hervidos son los alimentos por excelencia por ser baratos y nutritivos. En este contexto, existe una amplia gama de trucos caseros para mejorar su sabor y textura como el de agregar vinagre a los huevos fritos.

Uno menos conocido, pero igual o más eficaz, es el de agregar unas gotas de limón al agua en donde se están hirviendo para evitar los problemas más comunes.

Por qué recomiendan agregar limón a los huevos hervidos

Este truco poco conocido tiene el principal objetivo de que, en caso el huevo se rompa durante el hervor, evite que la clara se esparza por el agua.

Esto se debe a que el limón contiene ácido cítrico, un compuesto que hace que las proteínas de la clara se desnaturalicen y coagulen más rápida cuando entran en contacto con el agua caliente.

Funciona de la siguiente manera:

Al hervir el huevo, se puede generar una fisura.

Se puede escapar la clara por la grieta, la cual, al entrar en contacto con el agua caliente y el limón, las proteínas se solidifican más rápido.

La clara coagulada funciona como una forma de tapón.

Como resultado, se reduce la cantidad de clara que escapa al agua.

Cabe mencionar que el efecto es limitado, es decir que, si la grieta es muy grande o si el huevo recie un golpe fuerte, el limón no podrá evitar por completo que se escape la clara.

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Otros trucos caseros para que los huevos hervidos salgan perfectos

Además de agregar extras como limón o vinagre, existen otras recomendaciones para obtener los huevos hervidos perfectos:

No colocarlo directo en agua hirviendo: el cambio brusco de temperatura puede hacer que la cáscara se parta.

Usar una olla grande: así se evita que queden amontonados, lo que evita golpes.

Agregar una pizca de sal: ayuda en caso se fisure la cáscara.

Enfriarlos rápidamente: ponerlos en agua con hielo ayuda a retirar la cáscara y evita que la yema continúe cocinándose.

¿Cuánto tiempo se les da a los huevos hervidos?

El tiempo ideal dependerá del punto de cocción que se busca, lo ideal es colocarlos desde agua fría y tener en cuenta los siguientes tiempos: