Miles de trabajadores recibirán un ingreso extra en los próximos días luego de que el Gobierno de Catamarca oficializara el pago de un bono extraordinario de $100.000.

La medida alcanza a empleados de la administración pública provincial, municipios y más sectores específicos, aunque no será universal, ya que solo podrán acceder quienes cumplan con los requisitos establecidos por la provincia.

Quiénes cobrarán el bono de $100.000

El beneficio será abonado el martes 21 de julio y estará destinado exclusivamente a trabajadores del sector público de Catamarca. Los grupos alcanzados son:

Empleados de la administración pública provincial.

Trabajadores de los 36 municipios de la provincia.

Personal del sistema de salud pública.

Docentes de gestión pública y privada, con un tope de un cargo.

Integrantes de las fuerzas de seguridad.

Personal del Servicio Penitenciario.

De esta manera, quienes no pertenezcan a alguno de estos sectores no podrán acceder al pago extraordinario.

Bono de $100.000 confirmado: quiénes lo cobran, cuándo se paga y cuáles son los requisitos

Por qué se otorgará este bono extraordinario

Desde el Gobierno de Mendonza explicaron que la decisión busca acompañar a las familias en un contexto económico complejo y contribuir a sostener el poder de compra de los salarios.

Según indicaron, el bono representa un esfuerzo financiero adicional para aliviar el impacto que la inflación viene generando sobre los ingresos de los trabajadores estatales y brindar un refuerzo económico de carácter excepcional.

Qué dijeron los gremios y qué pasará con los salarios

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Catamarca consideraron que el bono representa un alivio para los empleados públicos, aunque remarcaron que no reemplaza una mejora salarial permanente.

El secretario general del gremio, Ricardo Arévalo, sostuvo que el pago extraordinario ayudará a afrontar la actual pérdida del poder adquisitivo, pero insistió en que durante las negociaciones paritarias previstas para agosto será necesario discutir aumentos acordes al costo de vida.

En ese sentido, el sindicato anticipó que continuará reclamando una recomposición salarial que permita recuperar el ingreso de los trabajadores estatales más allá de este bono excepcional.