La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 13 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6985 (Linterna).

1° 6985 11° 0824 2° 7726 12° 3850 3° 5406 13° 3862 4° 3090 14° 7402 5° 8295 15° 9979 6° 0827 16° 2713 7° 1936 17° 6285 8° 7991 18° 3003 9° 6551 19° 3286 10° 1980 20° 7290

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.