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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 13 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6985 (Linterna).

 1°6985 11°0824 
 7726  12°3850
 3°5406  13°3862 
 3090  14°7402 
 8295  15°9979 
 6°0827  16°2713
 1936  17°6285 
 7991  18°3003 
 6551  19°3286 
 10°1980 20°7290 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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