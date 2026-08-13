Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 13 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1703 (San Cono).

1° 1703 11° 6490 2° 9420 12° 4609 3° 1833 13° 7356 4° 6636 14° 6569 5° 7521 15° 5291 6° 6827 16° 3001 7° 7720 17° 8283 8° 7366 18° 2767 9° 8959 19° 6986 10° 7441 20° 7942

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.