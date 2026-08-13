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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 13 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1703 (San Cono).

 1°1703 11°6490 
 9420  12°4609
 3°1833  13°7356 
 6636  14°6569 
 7521  15°5291 
 6°6827  16°3001
 7720  17°8283 
 7366  18°2767 
 8959  19°6986 
 10°7441 20°7942 

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A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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