Si existiera un Guinness de las paritarias más demoradas, la negociación de los siderúrgicos tendría argumentos para aspirar a un lugar. Después de dos años sin un acuerdo salarial, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas de la rama siderúrgica finalmente cerraron este jueves un entendimiento que establece una recomposición para los próximos meses, actualiza los salarios básicos desde enero de 2027 y contempla una compensación por el período anterior.

El acuerdo se formalizó después de una negociación que atravesó distintas etapas y quedó condicionada, además, por la crisis institucional que derivó en la intervención judicial de la UOM.

La discusión salarial permaneció trabada mientras se debatían las facultades del interventor Alberto Biglieri para designar a los representantes paritarios. La Justicia finalmente avaló esas atribuciones y, en junio, Biglieri designó a los delegados que quedaron a cargo de las negociaciones.

La primera reunión formal con las cámaras empresarias se realizó en julio y, durante las semanas siguientes, se sucedieron ofertas y contrapropuestas hasta llegar al entendimiento.

El acta, a la que tuvo acceso El Cronista, establece una gratificación extraordinaria no remunerativa del 6% para agosto, septiembre y octubre, calculada sobre el salario conformado neto. Para noviembre y diciembre, el porcentaje previsto asciende al 12%. El esquema contempla las distintas modalidades de jornada y establece los mecanismos para calcular la suma en función de los días trabajados.

La gratificación se liquidará junto con las remuneraciones de cada período y, según establece el acuerdo, tendrá consideración para determinados conceptos como horas extras, vacaciones y aguinaldo, de acuerdo con las condiciones fijadas en el acta.

El entendimiento fue alcanzado entre la UOMRA, las cámaras empresarias de la actividad siderúrgica y Siderca SAIC. La negociación buscó cerrar un período excepcionalmente extenso sin una nueva recomposición acordada dentro de la rama.

Paritaria siderúrgica: cómo quedan los salarios desde enero de 2027

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la actualización de los salarios básicos del convenio. Los nuevos valores comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2027 e incluyen las distintas categorías de trabajadores comprendidas en la actividad.

De acuerdo con la escala incorporada al acta, el básico para la categoría Operario quedará en $4.974,98 por hora, mientras que el correspondiente a un Técnico de Primera alcanzará los $956.240,06 mensuales.

El acuerdo también modifica los valores correspondientes al seguro de vida y sepelio. Desde enero de 2027, el seguro de vida colectivo tendrá un valor de $16.176,20, mientras que el seguro de sepelio será de $2.014,47. El total asciende a $18.190,68, con una distribución entre trabajador y empleador en partes iguales.

A su vez, las partes establecieron un nuevo Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.582.392 mensuales para una jornada completa. El acta aclara que ese monto contempla los ingresos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras.

Los nuevos salarios básicos absorberán los anticipos y acuerdos anteriores en los términos establecidos por el entendimiento.

El bono por los salarios atrasados

La negociación también dejó abierta una discusión vinculada con el período anterior al 1° de agosto de 2026.

El acuerdo contempla una instancia destinada a establecer un bono compensatorio por las diferencias salariales acumuladas durante el período previo. Según el comunicado difundido por la UOM, en aquellos casos en los que existan diferencias salariales anteriores a agosto, la compensación será acordada empresa por empresa.

https://es.scribd.com/document/1073645608/Acuerdo-Salarial-Uomra-Caa-Siderca-Clima-13082026-1#page=3

La cuestión era uno de los puntos sensibles de una negociación que llevaba aproximadamente 24 meses sin resolución. Durante las últimas semanas, la discusión había girado precisamente en torno a cómo recomponer el atraso acumulado y de qué manera instrumentar una mejora que contemplara la situación de los trabajadores y las posibilidades planteadas por las empresas.

Dos años de espera y una negociación que necesitó de la Justicia

La demora de la paritaria siderúrgica no respondió solamente a una discusión convencional entre empresarios y sindicalistas. El proceso quedó atravesado por la situación interna de la UOM y por la intervención judicial que se dispuso sobre el sindicato.

El 22 de mayo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la nulidad de las elecciones de la seccional Zárate-Campana y de la elección nacional que había consagrado a Abel Furlán al frente de la organización. La Justicia dispuso entonces la intervención de la UOM por 180 días y designó a Biglieri para conducir ese proceso.

Uno de los primeros pasos del interventor fue designar una comisión de delegados paritarios. La discusión se trabó inicialmente porque la Secretaría de Trabajo cuestionó las facultades de la intervención para designar a quienes participarían de la negociación salarial.

La situación se destrabó después de una decisión judicial que ratificó las atribuciones del interventor para discutir acuerdos paritarios y designar representantes. En julio comenzó formalmente la negociación con las cámaras empresarias.

Durante agosto, la discusión se aceleró. La Cámara Argentina del Acero había planteado inicialmente una propuesta que fue rechazada por los representantes sindicales, mientras que la UOM formuló una contrapropuesta. En paralelo, la seccional Villa Constitución expresó su rechazo a las alternativas que estaban sobre la mesa.

Finalmente, la negociación desembocó en el acuerdo firmado este jueves, aunque no sin diferencias internas.

Villa Constitución rechazó el acuerdo

El entendimiento alcanzado con las empresas no tuvo respaldo unánime dentro de la UOM. La seccional Villa Constitución, vinculada a los trabajadores de Acindar, rechazó el acuerdo y cuestionó la recomposición alcanzada.

La resistencia de esa seccional ya se había manifestado durante las últimas instancias de negociación. Días atrás había advertido que no aceptaría ninguna de las dos propuestas que estaban en discusión y había planteado que los porcentajes negociados no alcanzaban para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

La situación introduce así una particularidad en el cierre de una paritaria que, después de dos años de demora, finalmente encontró una salida formal, pero todavía enfrenta diferencias dentro de la propia organización sindical.

La paz social y la próxima revisión

El acta establece además un compromiso de paz social hasta el 31 de diciembre de 2026, durante el cual las partes se comprometen a no adoptar medidas de acción directa vinculadas con los temas comprendidos en el acuerdo.

La discusión salarial no quedará cerrada definitivamente: las partes acordaron retomar la negociación en febrero de 2027, cuando volverán a evaluar la evolución de los salarios y las condiciones de la actividad.

Por qué Villa Constitución rechaza el acuerdo

El rechazo de Villa Constitución tiene como uno de sus principales argumentos la diferencia entre el esquema acordado por los delegados paritarios y los acuerdos que los trabajadores de esa seccional ya tenían vigentes con las empresas.

Christian Miguez, integrante de la comisión interna de Acindar, explicó a El Cronista que el entendimiento deja la recomposición “14 puntos, más o menos” por debajo de la inflación acumulada desde junio de 2024 hasta julio de 2026, según el cálculo de los trabajadores.

Miguez señaló que el acuerdo establece un 6% no remunerativo para agosto, septiembre y octubre y un 12% para noviembre y diciembre, sobre la base salarial que se venía tomando ante la falta de una paritaria formal. Según explicó, esa base ya incorporaba un 68,2% de aumento respecto de junio de 2024.

“Acá en Villa, es público el rechazo que hace la seccional, sobre todo porque es corto”, sostuvo Miguez. Y agregó que los trabajadores de Acindar ya cuentan con acuerdos no remunerativos que, en algunos casos, se encuentran por encima de los valores establecidos en el nuevo entendimiento: “Estamos casi cobrando lo que los paritarios cierran para empezar a cobrar en noviembre”.

Otro de los puntos que Miguez pidió destacar es el nuevo piso salarial que comenzará a regir en enero de 2027. El acuerdo establece un Ingreso Mínimo Global de Referencia de $1.582.392 mensuales para una jornada completa. “Recién en enero del 2027, el piso salarial siderúrgico va a estar en 1.500.000 pesos”, señaló, y remarcó que actualmente el ingreso se encuentra por debajo de ese nivel y que existen categorías de convenio que tampoco alcanzan ese monto.

Rama 17: la UOM alcanzó un preacuerdo con un aumento del 23,5% y bonos retroactivos

Según el comunicado oficial difundido por la UOM Capital el 13 de agosto, en la rama metalmecánica se cerró un entendimiento que prevé un incremento salarial del 23,5% entre agosto de 2026 y marzo de 2027, acompañado de sumas no remunerativas y retroactivas correspondientes a mayo, junio y julio. La plena incorporación de los aumentos al salario básico se concretará en abril de 2027.

Fuentes gremiales señalaron a El Cronista que se trata de un “preacuerdo” aún pendiente de la firma del interventor judicial, cuya rol fue clave en las negociaciones con empresarios y delegados.