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Durante este jueves, 13 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4815 (Niña Bonita).

 1°4815 11°0579 
 3240  12°0051
 3°5518  13°6631 
 4551  14°4289 
 7707  15°7771 
 6°6443  16°1037
 7590  17°7981 
 0074  18°7181 
 2206  19°3827 
 10°6804 20°7019 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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