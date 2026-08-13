Durante este jueves, 13 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4815 (Niña Bonita).

1° 4815 11° 0579 2° 3240 12° 0051 3° 5518 13° 6631 4° 4551 14° 4289 5° 7707 15° 7771 6° 6443 16° 1037 7° 7590 17° 7981 8° 0074 18° 7181 9° 2206 19° 3827 10° 6804 20° 7019

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.