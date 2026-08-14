Este jueves, 13 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 8683 - Mal Tiempo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 13 de agosto

1° 8683 11° 4412 2° 5811 12° 5359 3° 7894 13° 6621 4° 2852 14° 7880 5° 2255 15° 3048 6° 1477 16° 5893 7° 7651 17° 3849 8° 9422 18° 0491 9° 1979 19° 9725 10° 7439 20° 8939

¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?

Soñar con El Mal Tiempo refleja conflictos internos, estrés y temores sobre el futuro.

Si afrontas la tormenta, indica resiliencia; si te supera, advierte necesidad de pausa y autoconciencia.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.