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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 13 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 13 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3011 - Palito

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto

 1°3011 11°8273
 1284  12°1358
 3°3747 13°3841 
 7384  14°0948 
 5591  15°5075 
 6°7816  16°8628
 2316  17°3839 
 9676  18°5254 
 2501  19°2549 
 10°4635 20°4727 

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¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito sugiere simplicidad y recursos modestos: arreglártelas con poco y marcar límites o rumbos.

Si el palito se quiebra indica fragilidad; si lo usas para apoyar o dibujar, señala iniciativa y enfoque.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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