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Un nuevo electrodoméstico promete transformar la manera de cocinar en casa con su reciente lanzamiento. La marca HDC presentó el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifunción que integra lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional y una vaporera en un único dispositivo compacto y de alta potencia.

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Su diseño moderno, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada.

Con este modelo disponible actualmente en Argentina, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.

Adiós a la freidora de aire | El nuevo electrodoméstico que prepara las comidas de múltiples maneras (foto: archivo).
Adiós a la freidora de aire | El nuevo electrodoméstico que prepara las comidas de múltiples maneras (foto: archivo).

Despídete de la freidora de aire: prestaciones del horno inteligente de HDC

El horno smart HAF-SO30LBK se configura como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y posee una capacidad interior de 30 litros, diseñado para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima.

Una de sus características más sobresalientes es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, lo que resulta ideal para lograr resultados precisos y de calidad profesional.

Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas que requieren un acabado de nivel profesional.

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Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 18 programas automáticos preestablecidos.

Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción.

Características del horno multifuncional con 1800 W y gran pantalla táctil

Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:

  • Potencia: 1800 W
  • Capacidad interior: 30 litros
  • Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
  • Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)
  • Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos
  • Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético
  • Sistema de cocción por convección
  • Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
  • Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción
  • Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.

Horno Smart HAF-SO30LBK: diseño moderno y función de autolimpieza

El horno smart HAF-SO30LBK se distingue no solo por su funcionalidad, sino también por su diseño que se integra a cualquier cocina contemporánea. La marca HDC ha incorporado en este modelo un sistema de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo al finalizar el tiempo de cocción, ofreciendo tranquilidad a los usuarios.

Además, el horno presenta una función de autolimpieza que simplifica su mantenimiento, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus comidas sin preocuparse por el tiempo necesario para limpiar después de cocinar.

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Horno Smart HAF-SO30LBK: Eficiencia y Versatilidad en Cocina

El horno smart HAF-SO30LBK también incluye un libro de recetas con platos internacionales, ofreciendo nuevas ideas y técnicas para quienes desean innovar en la cocina. Su diseño compacto facilita su almacenamiento en espacios reducidos.

Los clientes pueden acceder a una garantía extendida de dos años en el producto, asegurando su inversión. Además, su eficiencia energética contribuye a la reducción de costos en el consumo de electricidad.