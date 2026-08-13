En esta noticia

La cotización deldólar este jueves, 13 de agosto de 2026 llegó a 3115.76 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,62%.

La cotización del dólar mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.36% y en el último año retrocedió -16.86%.

Te puede interesar

Colpensiones | Los empleados entre 55 y 60 años deben realizar este trámite o se despedirán de la pensión para siempre

Te puede interesar

Cuando muere el propietario de una cuenta bancaria, ¿qué deben hacer los familiares para no heredar deudas?
La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.
La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, el Dólar mostró una tendencia claramente bajista: cayó en ocho jornadas y solo tuvo dos repuntes puntuales, sin días de estabilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

Te puede interesar

Adiós canas para siempre | El tinte casero y libre de químicos que recupera la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

Te puede interesar

Es oficial | El Gobierno congelará cuentas de billeteras digitales a colombianos que hayan postergado este trámite

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esta mejora continua sugiere un aumento en la confianza de los inversores en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 311576.00 pesos colombianos; 200 dólares costarán 623152.00 pesos y 500 dólares costarán 1557880.00 pesos.