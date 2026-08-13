La cotización deldólar este jueves, 13 de agosto de 2026 llegó a 3115.76 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,62%.

La cotización del dólar mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.36% y en el último año retrocedió -16.86%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, el Dólar mostró una tendencia claramente bajista: cayó en ocho jornadas y solo tuvo dos repuntes puntuales, sin días de estabilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esta mejora continua sugiere un aumento en la confianza de los inversores en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 311576.00 pesos colombianos; 200 dólares costarán 623152.00 pesos y 500 dólares costarán 1557880.00 pesos.