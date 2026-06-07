Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8816 (Anillo) y las letras son: G G L Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 6 de junio

1° 8816 11° 2814 2° 6282 12° 7203 3° 8569 13° 3160 4° 9004 14° 2506 5° 2168 15° 3522 6° 2173 16° 3686 7° 9761 17° 5721 8° 5280 18° 4939 9° 4513 19° 5166 10° 8773 20° 2761

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 6 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 6 de junio. A la cabeza salió el número 6016 - Anillo.

1° 6016 11° 8345 2° 5477 12° 7244 3° 1112 13° 3205 4° 5063 14° 6136 5° 5463 15° 8782 6° 7778 16° 6363 7° 0211 17° 7100 8° 7132 18° 3384 9° 6858 19° 4295 10° 6516 20° 6592

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. También alude a lealtad, estabilidad y acuerdos que buscan durar.

Si el anillo está perdido, roto o te aprieta, sugiere dudas o tensiones en vínculos. Si brilla o lo recibes, indica armonía, confianza y nuevos comienzos.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. También alude a lealtad, estabilidad y acuerdos que buscan durar.

Si el anillo está perdido, roto o te aprieta, sugiere dudas o tensiones en vínculos. Si brilla o lo recibes, indica armonía, confianza y nuevos comienzos.