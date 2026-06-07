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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8816 (Anillo) y las letras son: G G L Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 6 de junio

 1°8816 11°2814 
 6282  12°7203
 3°8569  13°3160 
 9004  14°2506 
 2168  15°3522 
 6°2173  16°3686
 9761  17°5721 
 5280  18°4939 
 4513  19°5166 
 10°8773  20°2761 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 6 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 6 de junio. A la cabeza salió el número 6016 - Anillo.

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 1°6016 11°8345 
 5477   12°7244
 3°1112  13°3205 
 5063  14°6136 
 5463  15°8782 
 6°7778  16°6363
 0211  17°7100 
 7132  18°3384 
 6858  19°4295 
 10°6516  20°6592 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. También alude a lealtad, estabilidad y acuerdos que buscan durar.

Si el anillo está perdido, roto o te aprieta, sugiere dudas o tensiones en vínculos. Si brilla o lo recibes, indica armonía, confianza y nuevos comienzos.

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