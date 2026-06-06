Convertirán en autopista a una de las rutas más importantes del país y conectará varias ciudades en su región

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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, está llevando a cabo la transformación en autovía de la Ruta Provincial 41, un corredor estratégico que conecta localidades productivas y rutas nacionales fundamentales.

Avanza una obra vial clave que cambiará la circulación en una de las rutas más transitadas del interior bonaerense ya que se convertirá en una autopista y beneficiará a miles de vehículos diarios.

Los trabajos, por su parte, se desarrollan sobre un tramo de 25,7 kilómetros, entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco y permitirán mejorar la seguridad vial, optimizar los tiempos de viaje y fortalecer la conectividad regional.

Convertirán en autopista a una de las rutas más importantes del país y conectará varias ciudades en su trazado (foto: archivo).

Una nueva vía rápida entre las rutas nacionales 7 y 8

La obra abarca la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, convirtiendo a la Ruta Provincial Número 41 en una autovía con dos carriles por sentido de circulación.

Adicionalmente, se llevará a cabo la repavimentación y el ensanche de la calzada actual, adecuándola a un esquema de tránsito más seguro y fluido, especialmente en un sector donde transitan miles de vehículos diariamente.

El nuevo trazado se extenderá entre las intersecciones con las Rutas Nacionales 7 y 8, las cuales son de suma relevancia para los sectores turísticos y productivos a nivel nacional.

Nuevas obras para mejorar la circulación y seguridad

El proyecto contempla una serie de obras complementarias significativas. Se edificarán tres puentes peatonales en áreas urbanas y 18 puentes sobre cursos hídricos, los cuales permitirán unir ambas manos de la autovía y facilitar desvíos sin alterar la circulación.

Adicionalmente, se llevará a cabo una intersección rotacional a la altura de la RN 7, junto con cruces elevados sobre las vías del Ferrocarril General Urquiza y el Ferrocarril Mitre. Estas estructuras se localizarán en los accesos a San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y la localidad de Vagues.

En la intersección con la Ruta Nacional 8, se realizarán mejoras en los distribuidores y accesos a la rotonda existente, donde la nueva traza se conectará con las colectoras dentro del área urbana.

Transformarán en autopista a una de las vías más relevantes del país y conectará varias ciudades en su trazado (foto: archivo)

Avances en la autovía de la Ruta Provincial Número 41 y su impacto en el tráfico

La ejecución de la obra en la Ruta Provincial Número 41, que se convertirá en autovía, avanza de manera notable y se prevé su conclusión para antes de fin de año. Este avance tiene como finalidad optimizar el flujo de tráfico en la traza.

El presente proyecto representa un esfuerzo significativo por parte de las autoridades para mejorar la infraestructura vial de la región. La finalización de esta obra será un alivio para miles de conductores que enfrentan dificultades cotidianas debido al estado actual de la ruta.

Mejoras en la Ruta Provincial 41 impulsan economía y seguridad

Cerca de 5.000 vehículos diarios se beneficiarán de esta mejora, impactando positivamente en la economía local de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

Las autoridades esperan que la finalización de la obra impulse el turismo, permitiendo el acceso más fácil a las atracciones de la región.