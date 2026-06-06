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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6322 (Loco) y las letras son: O C K P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 6 de junio

 1°6322 11°3418 
 1406  12°9554
 3°9826  13°8320 
 8971  14°8981 
 4752  15°5270 
 6°8565  16°8473
 4304  17°4999 
 9671  18°1587 
 3237  19°2615 
 10°5281  20°0860 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 6 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 6 de junio. A la cabeza salió el número 6172 - Sorpresa.

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 1°6172 11°0205 
 8431   12°0613
 3°3936  13°5484 
 8255  14°5488 
 2825  15°4754 
 6°0839  16°3657
 1113  17°6974 
 7843  18°7836 
 2768  19°4742 
 10°0977  20°0993 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede reflejar caos interno, impulsividad o miedo a perder el control. Indica la necesidad de ordenar ideas y poner límites a situaciones que te abruman.

También puede simbolizar libertad, originalidad y deseo de romper reglas impuestas. El sueño sugiere escuchar tu intuición, pero actuar con prudencia para evitar riesgos innecesarios.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con Sorpresa señala cambios inesperados, revelaciones o noticias que rompen la rutina. La emoción que sientas en el sueño orienta si es curiosidad, ansiedad o deseo de novedad.

Si la Sorpresa es agradable, sugiere oportunidades, creatividad o reconciliaciones. Si es inquietante, advierte falta de control, temores latentes o necesidad de prepararte para imprevistos.