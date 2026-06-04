Un equipo de Rewilding Argentina, la fundación que une el esfuerzo de conservacionistas y activistas con la meta de restaurar ecosistemas naturales, protagonizó un hecho trascendental en el país.

Después de casi cuatro décadas sin registros, lograron reintroducir a la vida silvestre un mamífero fundamental en los humedales del noreste argentino. Este hallazgo se llevó a cabo con la liberación de una familia de cuatro ejemplares en el Gran Parque Iberá, ubicado en la provincia de Corrientes.

Tras 40 años de ausencia, Argentina hace historia con el regreso de un mamífero en peligro de extinción a los Esteros del Iberá (foto: archivo).

¿Qué mamífero volvió a verse tras 40 años?

El animal que ha regresado a habitar los Esteros del Iberá es la nutria gigante, una especie emblemática extinta en Argentina desde hace casi 40 años. Considerada en peligro de extinción a nivel mundial, su retorno constituye un avance crucial en la conservación de la biodiversidad.

“A pesar de que fue un habitante común en toda la cuenca del río Paraná, los últimos grupos familiares de nutria gigante en Argentina fueron observados en el año 1986”, indicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina.

Adicionalmente, subrayó su papel esencial en el ecosistema: “La nutria gigante es el principal depredador acuático de estos humedales y su alimentación se compone casi en su totalidad de peces, por lo que su presencia es fundamental para mantener la salud de los ecosistemas”.

¿Cómo se logró el regreso de la nutria gigante en Argentina?

El regreso de la nutria gigante es el resultado de un proceso de reintroducción que comenzó en 2017 y que implicó años de trabajo científico y cooperación internacional.

La familia liberada está compuesta por Nima, una hembra proveniente del Zoológico de Madrid, su pareja Coco, de Dinamarca y dos crías nacidas en 2024 en el propio Iberá. Todos los ejemplares completaron etapas de adaptación, aprendizaje de caza y monitoreo antes de recibir la liberación.

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el impacto del proyecto: “Corrientes nuevamente demuestra que con trabajo y convicción es posible traer de vuelta una especie que estuvo extinta en toda Argentina por años”. Y agregó: “Iberá se consolida como ejemplo en recuperación de especies, turismo de naturaleza y desarrollo local genuino ”.

“El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único a nivel mundial y es la primera vez que se intenta traer de vuelta a una especie de mamífero extinto en Argentina”, subrayó Guillermo Díaz Cornejo, de la Administración de Parques Nacionales.

Luego de 40 años de ausencia, Argentina forja historia con el retorno de un mamífero en riesgo de extinción a los Esteros del Iberá (foto: archivo)

¿Cuál es el rol de la nutria gigante en el ecosistema de humedales?

La nutria gigante representa el mustélido más grande del planeta, pudiendo alcanzar longitudes de hasta 1,8 metros y un peso de 33 kilos. Este animal es social, curioso y de gran actividad, habita en grupos familiares organizados y depende de ambientes acuáticos que mantengan una alta calidad.

Su dieta está fundamentada casi exclusivamente en peces, cumpliendo así una función esencial como regulador natural en los humedales. La presencia de la nutria gigante se asocia con un entorno ambiental de calidad y favorece el equilibrio ecológico de los sistemas hídricos.

Según Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation, este avance tiene un significado que trasciende un meramente logro científico: “El regreso de la nutria gigante es una gran victoria para las comunidades del nordeste, todos los visitantes del parque y la naturaleza. Ante la crisis de extinción masiva que este planeta enfrenta, nuestra tarea más urgente es ayudar a la naturaleza a sanar” .

Reintroducción de la nutria gigante: un hito en conservación argentina

El proceso de reintroducción de la nutria gigante no solo representa un hito para la conservación en Argentina, sino también una oportunidad para sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger la biodiversidad. La colaboración entre diferentes organizaciones y la comunidad local ha sido clave para el éxito de este proyecto, que podría servir como modelo para futuras iniciativas de rewilding en otras regiones del país. Además, la presencia renovada de la nutria gigante en los Esteros del Iberá promete atraer a ecoturistas y científicos de todo el mundo, lo que beneficiará económicamente a las comunidades cercanas. La revitalización de este hábitat natural no solo fortalecerá el ecosistema local, sino que también simboliza un nuevo compromiso con la preservación del medio ambiente en Argentina.