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El Gobierno de Ceará, Brasil, avanza en la construcción de un extenso río artificial diseñado para cambiar el acceso al agua en una de las regiones más áridas del noreste de Brasil.

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La obra, conocida como Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), ha alcanzado un 91% de ejecución física hacia finales de 2025 y se proyecta para finalizar en junio de 2026.

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región (foto: archivo).
Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región (foto: archivo).

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La captación se realiza en la presa de Jati, perteneciente al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco. Desde allí, el caudal recorre el territorio hasta llegar a las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda.

Una vez finalizado, el sistema garantizará el suministro para la región del Cariri, la segunda más poblada del estado. Aunque la prioridad es asegurar el consumo humano, el diseño también contempla apoyo para la industria, el turismo y la agricultura de riego.

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El Cinturón de las Aguas es una obra de ingeniería que se extiende a lo largo de 145,3 kilómetros e incluye canales a cielo abierto, sifones y túneles construidos para transportar el recurso de manera eficiente.

La megaobra se desarrolla en cinco tramos constructivos. Los lotes 1, 2 y 5 ya están concluidos, mientras que los lotes 3 y 4 registran avances del 86% y 70%, respectivamente.

La inversión total asciende a 800 millones de reales, aunque la complejidad técnica de los lotes 3 y 4 elevó su presupuesto por encima de los 1000 millones de reales.

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El impacto económico y social del proyecto es significativo. El área de influencia directa comprende 24 municipios, beneficiando de manera inmediata a más de 561.000 personas. Con la futura conexión hacia Fortaleza, la capacidad del sistema podría alcanzar a más de 5 millones de habitantes.

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Además, la construcción moviliza una fuerza laboral superior a 1500 trabajadores directos y emplea más de 500 máquinas pesadas, impulsando la economía local durante el desarrollo de la obra.

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Crean un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las áreas más áridas de la región (foto: archivo)
Crean un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las áreas más áridas de la región (foto: archivo)

Una vez concluido el proyecto, la Compañía de Gestión de Recursos Hídricos (Cogerh) será la encargada de operar, mantener y monitorear el sistema, evaluando mensualmente los volúmenes distribuidos.