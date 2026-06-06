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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9496 (Marido) y las letras son: J J S W.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio
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|9496
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|1761
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|7101
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|8252
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|7996
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|0763
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|5866
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|8183
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|6354
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|2412
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|2016
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|5846
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|9583
|19°
|8671
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|8666
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|2098
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 5 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 6500 - Huevos.
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|6500
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|2930
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|7995
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|8238
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|0235
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|5690
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|2992
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|9511
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|9850
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|7639
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|8325
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con Marido suele reflejar cómo percibes la relación: amor, apoyo y seguridad, o necesidad de diálogo y mayor cercanía.
Si el sueño es tenso, puede señalar miedos a la traición, distancia emocional o cambios; también simboliza tu lado protector y decidido.
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos suele simbolizar nuevos comienzos, fertilidad y potencial oculto. Indica oportunidades que están por nacer y crecimiento personal o material.
Si los huevos aparecen rotos, advierte fragilidad, pérdidas o decepciones. Huevos enteros y limpios sugieren buena suerte, protección y recompensas con paciencia.