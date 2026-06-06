La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9496 (Marido) y las letras son: J J S W.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio

1° 9496 11° 1761 2° 7101 12° 7084 3° 4624 13° 6586 4° 8252 14° 7996 5° 0763 15° 5866 6° 8183 16° 1241 7° 6354 17° 2412 8° 2016 18° 5846 9° 9583 19° 8671 10° 8666 20° 2098

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 5 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 6500 - Huevos.

1° 6500 11° 2930 2° 7995 12° 8238 3° 0235 13° 5690 4° 2992 14° 9511 5° 9850 15° 8011 6° 7639 16° 2237 7° 8325 17° 6258 8° 1955 18° 5344 9° 9417 19° 9572 10° 1564 20° 3237

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con Marido suele reflejar cómo percibes la relación: amor, apoyo y seguridad, o necesidad de diálogo y mayor cercanía.

Si el sueño es tenso, puede señalar miedos a la traición, distancia emocional o cambios; también simboliza tu lado protector y decidido.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos suele simbolizar nuevos comienzos, fertilidad y potencial oculto. Indica oportunidades que están por nacer y crecimiento personal o material.

Si los huevos aparecen rotos, advierte fragilidad, pérdidas o decepciones. Huevos enteros y limpios sugieren buena suerte, protección y recompensas con paciencia.