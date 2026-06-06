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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9496 (Marido) y las letras son: J J S W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio

 1°9496 11°1761 
 7101  12°7084
 3°4624  13°6586 
 8252  14°7996 
 0763  15°5866 
 6°8183  16°1241
 6354  17°2412 
 2016  18°5846 
 9583  19°8671 
 10°8666  20°2098 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 5 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 6500 - Huevos.

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 1°6500 11°2930 
 7995   12°8238
 3°0235  13°5690 
 2992  14°9511 
 9850  15°8011 
 6°7639  16°2237
 8325  17°6258 
 1955  18°5344 
 9417  19°9572 
 10°1564  20°3237 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con Marido suele reflejar cómo percibes la relación: amor, apoyo y seguridad, o necesidad de diálogo y mayor cercanía.

Si el sueño es tenso, puede señalar miedos a la traición, distancia emocional o cambios; también simboliza tu lado protector y decidido.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos suele simbolizar nuevos comienzos, fertilidad y potencial oculto. Indica oportunidades que están por nacer y crecimiento personal o material.

Si los huevos aparecen rotos, advierte fragilidad, pérdidas o decepciones. Huevos enteros y limpios sugieren buena suerte, protección y recompensas con paciencia.