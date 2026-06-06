Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8934 (La Cabeza) y las letras son: B G L P.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 6 de junio

1° 8934 11° 5153 2° 1941 12° 9234 3° 2841 13° 0278 4° 9508 14° 0538 5° 4324 15° 3419 6° 5313 16° 0129 7° 4723 17° 8193 8° 5713 18° 0163 9° 9946 19° 6860 10° 2586 20° 4720

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 6 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 6 de junio. A la cabeza salió el número 4788 - El Papa.

1° 4788 11° 9379 2° 0607 12° 6890 3° 6097 13° 1085 4° 7363 14° 9746 5° 0912 15° 9183 6° 5263 16° 9302 7° 7033 17° 4326 8° 7431 18° 9459 9° 8510 19° 4053 10° 1347 20° 8568

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza pensamientos, identidad y decisiones, mostrando cómo gestionas la razón y la claridad mental.

Una cabeza serena sugiere control y enfoque; dañada o pesada refleja estrés, confusión o exceso de preocupaciones.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, valores y esperanza. También puede expresar deseo de perdón, consuelo o orientación.

Según el contexto y las emociones del sueño, puede señalar conflictos éticos o presión por cumplir expectativas. Invita a reexaminar creencias y decisiones importantes.