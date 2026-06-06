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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8934 (La Cabeza) y las letras son: B G L P.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 6 de junio

 1°8934 11°5153 
 1941  12°9234
 3°2841  13°0278 
 9508  14°0538 
 4324  15°3419 
 6°5313  16°0129
 4723  17°8193 
 5713  18°0163 
 9946  19°6860 
 10°2586  20°4720 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 6 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 6 de junio. A la cabeza salió el número 4788 - El Papa.

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 1°4788 11°9379 
 0607   12°6890
 3°6097  13°1085 
 7363  14°9746 
 0912  15°9183 
 6°5263  16°9302
 7033  17°4326 
 7431  18°9459 
 8510  19°4053 
 10°1347  20°8568 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza pensamientos, identidad y decisiones, mostrando cómo gestionas la razón y la claridad mental.

Una cabeza serena sugiere control y enfoque; dañada o pesada refleja estrés, confusión o exceso de preocupaciones.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, valores y esperanza. También puede expresar deseo de perdón, consuelo o orientación.

Según el contexto y las emociones del sueño, puede señalar conflictos éticos o presión por cumplir expectativas. Invita a reexaminar creencias y decisiones importantes.