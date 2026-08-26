Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7203 (San Cono) y las letras son: E O D N.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

1° 7203 11° 1435 2° 1784 12° 4325 3° 5262 13° 4409 4° 0480 14° 3616 5° 0931 15° 0430 6° 8752 16° 5885 7° 7188 17° 1742 8° 8472 18° 7556 9° 2401 19° 7866 10° 8090 20° 6293

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 1420 - La Fiesta.

1° 1420 11° 6098 2° 8754 12° 9587 3° 2077 13° 2790 4° 4424 14° 3319 5° 7361 15° 6616 6° 0943 16° 4970 7° 3505 17° 3113 8° 0361 18° 2056 9° 8117 19° 2606 10° 3765 20° 3025

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a esperanza, prosperidad y alivio de preocupaciones económicas; puede reflejar tu deseo de estabilidad y apoyo espiritual ante retos materiales.

También puede ser un llamado a la gratitud y a cumplir promesas, recordando que la buena suerte se acompaña de esfuerzo, prudencia y decisiones responsables.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de celebración, conexión social y necesidad de liberar tensiones tras rutinas exigentes.

También puede advertir excesos, presión por encajar o ansiedad ante compromisos, invitándote a equilibrar placer, límites y autocuidado.