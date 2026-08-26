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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7203 (San Cono) y las letras son: E O D N.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

 1°7203 11°1435 
 1784  12°4325
 3°5262  13°4409 
 0480  14°3616 
 0931  15°0430 
 6°8752  16°5885
 7188  17°1742 
 8472  18°7556 
 2401  19°7866 
 10°8090  20°6293 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 1420 - La Fiesta.

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 1°1420 11°6098 
 8754   12°9587
 3°2077  13°2790 
 4424  14°3319 
 7361  15°6616 
 6°0943  16°4970
 3505  17°3113 
 0361  18°2056 
 8117  19°2606 
 10°3765  20°3025 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a esperanza, prosperidad y alivio de preocupaciones económicas; puede reflejar tu deseo de estabilidad y apoyo espiritual ante retos materiales.

También puede ser un llamado a la gratitud y a cumplir promesas, recordando que la buena suerte se acompaña de esfuerzo, prudencia y decisiones responsables.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de celebración, conexión social y necesidad de liberar tensiones tras rutinas exigentes.

También puede advertir excesos, presión por encajar o ansiedad ante compromisos, invitándote a equilibrar placer, límites y autocuidado.