La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 8 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 0316 - Anillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 8 de agosto

1° 0316 11° 0941 2° 5787 12° 1517 3° 8898 13° 6850 4° 2883 14° 1154 5° 1498 15° 0929 6° 2741 16° 1634 7° 7043 17° 1745 8° 8320 18° 5116 9° 8997 19° 4893 10° 6415 20° 4300

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con el Anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas; refleja deseos de estabilidad, matrimonio o acuerdos duraderos.

Si aparece roto, perdido o ajeno, puede señalar dudas, rupturas o ataduras incómodas, invitando a revisar límites y lealtades.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.