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Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 6410 - La Leche
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 7 de agosto
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|8993
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|3247
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|0603
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|10°
|7698
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|1723
¿Qué significa soñar con La Leche?
Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, pureza y cuidado materno; indica necesidades emocionales atendidas y nuevos comienzos.
Si La Leche aparece fresca y abundante, augura bienestar y prosperidad; si está derramada, cortada o sucia, advierte pérdidas, tensiones y falta de autocuidado.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.