Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6410 - La Leche

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 7 de agosto

1° 6410 11° 8993 2° 5402 12° 7009 3° 4357 13° 8292 4° 3247 14° 0603 5° 1250 15° 8105 6° 0958 16° 0418 7° 3766 17° 2396 8° 5694 18° 8857 9° 7517 19° 7958 10° 7698 20° 1723

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, pureza y cuidado materno; indica necesidades emocionales atendidas y nuevos comienzos.

Si La Leche aparece fresca y abundante, augura bienestar y prosperidad; si está derramada, cortada o sucia, advierte pérdidas, tensiones y falta de autocuidado.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.