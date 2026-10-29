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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa nuevas lluvias y tormentas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con dos jornadas que concentrarán las mayores probabilidades de precipitaciones.

Este viernes 30 de octubre, los registros podrían alcanzar entre el 40% y el 70% durante la madrugada y la tarde, mientras que el domingo 1 de noviembre volvería la inestabilidad hacia el cierre del día. Las temperaturas máximas se mantendrán agradables, con valores de hasta 26°C durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.

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Cuándo vuelven las lluvias a CABA, según el SMN

El viernes será una de las jornadas con mayor probabilidad de precipitaciones. Según el pronóstico, las tormentas podrían aparecer durante la madrugada y regresar por la tarde, aunque las condiciones mejorarían hacia la noche.

Pronóstico extendido en CABA.
Pronóstico extendido en CABA.Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

El sábado, en cambio, se perfila como el día más estable del fin de semana.

El detalle para las próximas jornadas es el siguiente.

  • Viernes 30 de octubre. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a 23°C. Se esperan tormentas durante la madrugada, con una probabilidad de lluvia del 40% al 70%. Por la mañana habrá entre un 10% y un 40% de chances de precipitaciones, mientras que por la tarde volverán las tormentas, con probabilidades del 40% al 70%. Por la noche, el porcentaje bajará al 0%-10%.
  • Sábado 31 de octubre. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 25°C. Se espera cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.
  • Domingo 1 de noviembre. La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 26°C. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 0% al 10%, pero por la tarde y la noche aumentará al 10%-40%, con posibilidad de tormentas.
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Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante la próxima semana

Después de un viernes inestable y un sábado con mejores condiciones, el pronóstico extendido anticipa temperaturas templadas y una menor probabilidad de lluvias durante los primeros días de noviembre.

  • Lunes 2 de noviembre. Mínima de 17°C y máxima de 26°C, con cielo parcialmente nublado y bajas chances de precipitaciones.
  • Martes 3 de noviembre. Las temperaturas irán de 16°C a 22°C, con nubosidad variable y entre 0% y 10% de probabilidad de lluvia.
  • Miércoles 4 de noviembre. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a 25°C. Se espera cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.