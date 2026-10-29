El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa nuevas lluvias y tormentas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con dos jornadas que concentrarán las mayores probabilidades de precipitaciones.

Este viernes 30 de octubre, los registros podrían alcanzar entre el 40% y el 70% durante la madrugada y la tarde, mientras que el domingo 1 de noviembre volvería la inestabilidad hacia el cierre del día. Las temperaturas máximas se mantendrán agradables, con valores de hasta 26°C durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.

Cuándo vuelven las lluvias a CABA, según el SMN

El viernes será una de las jornadas con mayor probabilidad de precipitaciones. Según el pronóstico, las tormentas podrían aparecer durante la madrugada y regresar por la tarde, aunque las condiciones mejorarían hacia la noche.

Pronóstico extendido en CABA. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

El sábado, en cambio, se perfila como el día más estable del fin de semana.

El detalle para las próximas jornadas es el siguiente.

Viernes 30 de octubre. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a 23°C. Se esperan tormentas durante la madrugada, con una probabilidad de lluvia del 40% al 70%. Por la mañana habrá entre un 10% y un 40% de chances de precipitaciones, mientras que por la tarde volverán las tormentas, con probabilidades del 40% al 70%. Por la noche, el porcentaje bajará al 0%-10%.

Sábado 31 de octubre. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 25°C. Se espera cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

Domingo 1 de noviembre. La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 26°C. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 0% al 10%, pero por la tarde y la noche aumentará al 10%-40%, con posibilidad de tormentas.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante la próxima semana

Después de un viernes inestable y un sábado con mejores condiciones, el pronóstico extendido anticipa temperaturas templadas y una menor probabilidad de lluvias durante los primeros días de noviembre.