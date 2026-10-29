El transporte público volverá a aumentar en noviembre de 2026. Desde el domingo 1°, los usuarios de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires deberán pagar nuevas tarifas.

También subirá el boleto del subte, mientras que los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no tienen, por el momento, un nuevo incremento anunciado.

Los porcentajes y los valores finales varían según la jurisdicción y el medio de transporte utilizado.

Colectivos: cuánto costará el boleto en noviembre

Los colectivos tendrán nuevos cuadros tarifarios desde el 1° de noviembre. La actualización alcanza tanto a las líneas que dependen del Gobierno porteño como a los servicios provinciales que circulan por el Gran Buenos Aires y La Plata.

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Transporte bonaerense confirmó la actualización mediante un comunicado publicado el 29 de octubre.

La medida se aplicará a los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción provincial y tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región Gran Buenos Aires correspondiente a septiembre.

Las tarifas para viajar con la tarjeta SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasará a $ 1.263,69 para recorridos de hasta 3 kilómetros.

Ciudad de Buenos Aires: el boleto mínimo será de aproximadamente $ 956, según el cuadro tarifario informado para noviembre.

Los valores corresponden a los servicios alcanzados por cada jurisdicción. Por eso, no todas las líneas de colectivos del AMBA tienen necesariamente la misma tarifa.

Aumenta el transporte en noviembre.

Subte: cuánto costará viajar desde noviembre

El subte porteño también tendrá un nuevo aumento a partir de noviembre. El boleto para quienes utilizan una SUBE registrada pasará de $ 1.817 a $ 1.887, de acuerdo con los valores informados para el próximo mes.

La actualización está respaldada por la Resolución de Directorio 253/2026 de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 23 de octubre.

El mecanismo tarifario contempla la variación del IPC nacional de los dos meses previos, más un adicional del 2%. Para el cálculo correspondiente a noviembre, la resolución tomó como referencia la inflación de septiembre, que fue del 1,9%.

De esta manera, el nuevo cuadro tarifario llevará el boleto a $ 1.887 para los pasajeros que no hayan superado los tramos de descuentos mensuales por cantidad de viajes.

Trenes: ¿habrá aumento en noviembre?

A diferencia de los colectivos y el subte, los trenes del AMBA no tienen anunciado un nuevo aumento para noviembre de 2026.

La última actualización informada para los servicios ferroviarios metropolitanos entró en vigencia el 1° de septiembre, en el marco del esquema tarifario establecido por la Secretaría de Transporte. El boleto mínimo llegó entonces a $ 480 con SUBE registrada.

Hasta el momento, no se identificó una nueva resolución oficial que establezca un incremento ferroviario para el 1° de noviembre. Por lo tanto, no corresponde presentar una suba de los trenes como confirmada.