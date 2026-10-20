Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en distintas zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de un periodo con lluvias fuertes a intensas, vientos y descenso de temperaturas en distintas regiones de México durante los próximos días.

El organismo prevé que las precipitaciones más importantes se concentren principalmente en el oriente y sureste del país, mientras que también se esperan rachas de viento y oleaje elevado en algunas zonas costeras.

El pronóstico contempla condiciones variables entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre, con la llegada de un nuevo frente frío al noroeste hacia mitad de semana.

Atención: dónde se esperan las lluvias más fuertes

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante el lunes 19 de octubre se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en sectores de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

También se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Yucatán y Quintana Roo.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en las zonas donde se registren acumulados importantes.

Para el martes 20, el pronóstico mantiene lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en sectores del norte y sur de Veracruz.

Además, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Shutterstock

Rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje elevado

El sistema meteorológico también provocará condiciones de viento en distintas regiones del país.

Para el martes 20 de octubre, se esperan vientos del norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Oaxaca, particularmente en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El lunes también se pronostica un evento de “Norte” en sectores de Veracruz y Oaxaca, con rachas que pueden alcanzar valores superiores en algunas zonas.

El viento estará acompañado de oleaje elevado en algunas costas. Para el martes se prevén olas de entre 2 y 3 metros en sectores de Veracruz, Yucatán y el golfo de Tehuantepec.

Estas condiciones pueden dificultar la navegación y aumentar los riesgos en zonas costeras, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

El nuevo frente frío que se acerca a México

El pronóstico del SMN también contempla un cambio en las condiciones meteorológicas hacia mitad de semana.

Durante el miércoles 21 de octubre, todavía se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de Veracruz, además de precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes en Oaxaca.

Ese mismo día continuarán las rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en sectores de Veracruz y Oaxaca, junto con oleaje de entre 2 y 3 metros en algunas costas.

Además, el SMN prevé que un nuevo frente frío se aproxime al noroeste del territorio mexicano durante el transcurso del miércoles.

Para el jueves 22, se espera una disminución general de la intensidad de las precipitaciones. El pronóstico contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Durante estos días también se mantendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de distintos estados, mientras que las máximas de 35 a 40 °C continuarán en sectores del sur de Sonora y norte de Sinaloa.