Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra y una roja con fondo blanco.

Las señales de tránsito cumplen la función de ordenar la circulación y advertir a los conductores sobre distintas situaciones que pueden encontrar en la vía. Entre ellas existe una poco conocida que muestra una flecha negra hacia abajo y una flecha roja hacia arriba sobre un fondo blanco.

Se trata de la señal R.29, denominada “Preferencia de avance”, y aparece principalmente antes de tramos angostos en los que dos vehículos no pueden circular al mismo tiempo. Su significado está establecido en el Sistema de Señalización Vial Uniforme de la normativa argentina.

Qué significa esta señal

La señal indica que el vehículo que la encuentra de frente no tiene preferencia para avanzar. Por eso, la flecha negra que apunta hacia abajo representa al conductor que debe ceder el paso frente al vehículo que circula en sentido contrario y tiene prioridad.

Esta señal se coloca antes de una zona estrecha de la vía cuando no existe espacio suficiente para que dos vehículos circulen a la par. La normativa establece que su función es indicar cuál de los dos sentidos tiene preferencia.

De esta manera, si un conductor encuentra la señal debe estar preparado para ceder el paso y, de ser necesario, retroceder. Así, en caso hayan ingresado ambos vehículos, el que se encuentra frente a esta señal deberá retroceder.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra y una roja con fondo blanco. ChatGPT | Audiencias

Cómo deben reaccionar los conductores ante la señal

Al encontrarse con esta señal, el conductor debe reducir la velocidad y comprobar si viene otro vehículo en sentido contrario. Si existe circulación por el tramo angosto, deberá respetar la prioridad y evitar ingresar al sector si no tiene suficiente espacio para atravesarlo.

Si dos vehículos llegan a la zona estrecha y uno de ellos tiene la señal R.29 de frente, la prioridad corresponde al vehículo que circula en el sentido de la flecha roja. El otro conductor debe ceder el paso y, si ambos ya ingresaron al sector, puede ser necesario que retroceda para permitir la circulación.