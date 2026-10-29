Los conductores que crucen un semáforo en rojo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) pueden recibir una multa de hasta 1.500 Unidades Fijas (UF) y perder cinco puntos de su licencia de conducir. La infracción está contemplada en el Régimen de Faltas porteño y forma parte de las medidas destinadas a reforzar la seguridad vial.

La normativa alcanza al conductor, titular o responsable del vehículo que inicie el cruce de una bocacalle cuando el semáforo ya está en rojo.

Además de la sanción económica, la infracción afecta el puntaje del registro y generar consecuencias para quienes acumulen sucesivos descuentos.

Multas por cruzar el semáforo en rojo: cuánto cuesta la infracción en CABA

Según el apartado 6.1.63 del régimen de faltas porteño, la violación de semáforo se sanciona con una multa de entre 300 y 1.500 Unidades Fijas.

El importe final depende del valor vigente de la UF y de la escala aplicable a la infracción. Por eso, el monto en pesos puede variar con las actualizaciones correspondientes.

La normativa establece que la sanción alcanza a quien cruce la bocacalle habiendo iniciado la maniobra con el semáforo en rojo.

Se trata de una conducta que puede comprometer la seguridad de peatones y otros vehículos, especialmente en intersecciones con circulación intensa.

La normativa oficial indica lo siguiente:

“El/la conductor o titular o responsable de un vehículo con el que se cruce la bocacalle habiendo iniciado el cruce con el semáforo en rojo, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a un mil quinientas (1.500) unidades fijas. Cuando el infractor sea un/a conductor/a de un vehículo afectado a Servicio de Taxis, Autotransporte Público de Pasajeros, Transporte de Escolares, o servicios de remises, y siempre que se encuentre prestando servicio, la multa se elevará al doble”.

Licencia de conducir: quitan 5 puntos por no respetar el semáforo rojo

La Ciudad de Buenos Aires sanciona a quienes no respeten los semáforos con multas económicas y descuentos en el sistema de scoring. Fuente: Píxabay.

Además de la multa económica, cruzar un semáforo en rojo implica la pérdida de cinco puntos del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) para las licencias emitidas por el Gobierno porteño.

El mecanismo asigna un puntaje inicial de 20 puntos a cada conductor. A partir de ese total, las infracciones contempladas en el sistema pueden generar descuentos que reducen el saldo disponible.

De esta manera, una sola infracción por violar la luz roja puede representar una reducción del 25% del puntaje inicial . Si el conductor acumula otras faltas, puede acercarse al límite que da inicio al procedimiento de inhabilitación.

La quita de puntos se aplica cuando se concreta el pago voluntario de la infracción o cuando existe una resolución sancionatoria, según corresponda.

Cómo consultar las multas de tránsito y los puntos de la licencia

Los conductores que quieran comprobar si tienen infracciones pendientes pueden ingresar al sistema de consulta de infracciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La plataforma permite realizar búsquedas mediante el DNI o la patente del vehículo y consultar las actas registradas. También ofrece información para conocer el estado de las obligaciones pendientes y obtener el libre deuda cuando corresponda.

Por su parte, el sistema de evaluación permanente permite conocer las reglas de descuento y recuperación de puntos. En determinadas infracciones, el pago voluntario habilita la posibilidad de realizar un curso de educación vial para recuperar parte del puntaje perdido, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.