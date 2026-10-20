El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza declaraciones tras visitar este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) para mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros aprobará la declaración de todos los municipios afectados por la dana Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

El temporal ha dejado al menos cuatro fallecidos, inundaciones y graves destrozos en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, con acumulados de lluvia superiores a los 700 litros por metro cuadrado.

El anuncio se ha producido en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva (Valencia), donde Sánchez se ha reunido con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, los responsables de los dispositivos de emergencia y varios alcaldes de las localidades afectadas.

La mejora meteorológica ha permitido levantar los confinamientos en ocho municipios y comenzar las tareas de limpieza y recuperación, aunque algunos vecinos todavía no han podido regresar a sus viviendas.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno aportará recursos económicos y facilitará la contratación pública para acelerar la reconstrucción. También ha defendido la necesidad de un acuerdo entre las instituciones y las fuerzas políticas para reforzar la prevención ante los fenómenos climáticos extremos.

¿Qué ayudas y medidas se pondrán en marcha tras la Dana Adam?

Sánchez ha afirmado que el Gobierno “por supuesto va a estar” en la reconstrucción de las zonas afectadas y ha prometido facilitar los recursos necesarios para que los damnificados recuperen “cuanto antes la normalidad”.

Consecuencias del paso de la Dana Adam por la Comunitat Valenciana, España EFE

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil permitirá activar los mecanismos de apoyo previstos para este tipo de situaciones, conforme a los procedimientos y requisitos correspondientes.

Por su parte, Pérez Llorca ha anunciado que el pleno del Gobierno valenciano aprobará este martes un paquete de ayudas para los municipios afectados y que la Generalitat solicitará al Ejecutivo central la declaración de zona catastrófica.

El anuncio de Sánchez supone el compromiso del Gobierno de España de tramitar esa declaración para todas las localidades perjudicadas por el temporal.

La emergencia ha dejado graves daños en viviendas, carreteras e infraestructuras, además de obligar a los servicios de rescate a realizar más de un millar de intervenciones durante el episodio de lluvias.

¿Cómo evoluciona la situación en las zonas más afectadas por las inundaciones?

La Dana Adam ha comenzado a perder intensidad tras dejar, al menos, 4 fallecidos y graves inundaciones y destrozos. La mejoría de las condiciones meteorológicas y del estado del mar ha permitido levantar las restricciones que seguían vigentes en Bellreguard, Piles, Miramar, Oliva y Daimús, en Valencia, así como en Xàbia, Pego y Els Poblets, en Alicante.

Pese al fin de los confinamientos, todavía permanecen abiertos dos albergues, en Xàbia y Oliva, para atender a las personas que no han podido regresar a sus casas. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha comenzado su desmovilización, mientras los vecinos retiran el agua y el barro de sus viviendas y tratan de recuperar sus pertenencias.

Las comunicaciones por carretera continúan afectadas por las inundaciones. Aunque se ha restablecido la circulación en varias vías de Valencia y Alicante, la autopista AP-7 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 770 y 774, a la altura de Pilar de la Horadada, debido a la acumulación de agua y barro en un túnel.

En su interior todavía hay cinco vehículos, cuyos ocupantes fueron evacuados sin lesiones durante la noche. La reapertura de uno de los sentidos está prevista para este miércoles, mientras que el otro sigue sin fecha confirmada.

Unos vecinos de un camping tienden a secar su ropa tras el paso de la dana Adam por la Comunitat Valenciana. Fuente: EFE Manuel Bruque

Ante las consecuencias del temporal, Sánchez ha reclamado “un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática”. El presidente ha defendido que la cooperación institucional debe extenderse tanto a la respuesta inmediata como a la prevención y la reconstrucción, con inversiones en infraestructuras “más resilientes”.

También ha advertido de que las temperaturas del Mediterráneo en octubre, entre tres y cuatro grados por encima de la media, contribuyen a intensificar estos episodios meteorológicos extremos.

El temporal perderá fuerza a lo largo de este martes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque todavía se esperan lluvias y tormentas aisladas en algunas zonas de España. La prioridad en las localidades afectadas se centra ahora en la limpieza, la evaluación de los daños y la recuperación de los servicios esenciales.