Una mano utilizando el rociador con la mezcla sobre la ventana.

Limpiar las ventanas y los espejos del hogar no requiere necesariamente productos costosos, ya que existen alternativas caseras que permiten eliminar la suciedad y mejorar la transparencia de los vidrios.

La University of Arkansas System recomienda una preparación a base de vinagre y agua para limpiar estas superficies, con una receta sencilla que utiliza ingredientes habituales y puede prepararse en pocos minutos.

Para qué sirve mezclar vinagre con agua para limpiar ventanas y espejos

El vinagre es un ingrediente habitual en la limpieza doméstica por su contenido de ácido acético, que ayuda a disolver ciertos depósitos minerales y residuos presentes en las superficies de vidrio.

Cuando se mezcla con agua, permite preparar una solución para limpiar ventanas y espejos, retirar algunas marcas y mejorar su apariencia sin necesidad de recurrir a productos especializados.

El rociador para la mezcla y los ingredientes. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

La técnica difundida por la University of Arkansas System propone una preparación diluida para la limpieza habitual y ofrece la posibilidad de aumentar la concentración cuando se necesita una solución más fuerte.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta mezcla no reemplaza a los desinfectantes específicos y que su efectividad depende del tipo de suciedad. Además, el vinagre no debe utilizarse sobre todas las superficies, ya que su acidez puede dañar determinados materiales y acabados.

Cómo preparar el limpiador casero de vinagre y agua

La preparación recomendada por la universidad requiere solamente dos ingredientes y una botella con atomizador para facilitar su aplicación sobre los vidrios.

Para elaborar la mezcla, se necesitan los siguientes elementos.

3 cucharadas de vinagre.

1 litro de agua.

Una botella con atomizador para distribuir el líquido de manera uniforme.

El procedimiento consiste en colocar el vinagre y el agua dentro del pulverizador y mezclar ambos ingredientes. Una vez preparada la solución, se puede rociar sobre las ventanas o los espejos y extender con un paño limpio que no desprenda pelusas.

La University of Arkansas System también contempla una alternativa más concentrada para quienes necesitan una preparación con mayor proporción de vinagre. En ese caso, la indicación es mezclar partes iguales de vinagre y agua.

Qué tener en cuenta al aplicar la mezcla sobre los vidrios

Para obtener mejores resultados, conviene limpiar las superficies cuando no reciben luz solar directa, porque el calor puede acelerar la evaporación del líquido y dejar marcas. También es recomendable utilizar un paño de microfibra limpio para retirar la solución y evitar las vetas.

Antes de aplicar el preparado, hay que comprobar que el vinagre no entre en contacto con marcos de piedra natural, mármol u otros materiales sensibles a los ácidos . En tanto, si existen dudas sobre la compatibilidad con algún acabado, lo mejor es probar primero en un sector poco visible para probar cómo funciona.

Con estas precauciones, la mezcla de vinagre y agua puede convertirse en una alternativa sencilla para el mantenimiento cotidiano de ventanas y espejos.