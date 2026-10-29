Ya está confirmado cuánto cobran los jubilados en noviembre con aumento y bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados cobrarán con aumento de 1,93% durante noviembre.

En este contexto, también se informó que continuará la liquidación del bono de $ 70.000, por lo que la jubilación mínima alcanzará los $ 514.158,46.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue de 1,93%. Tal como indica la fórmula de movilidad, el incremento será equivalente para las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Ya está confirmado cuánto cobran los jubilados en noviembre con aumento y bono. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

De esta manera, el haber mínimo jubilatorio alcanzará los $ 444.158,46, que sumado al bono de $ 70.000 deja un haber básico de $ 514.158,46.

Por su parte, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán $ 425.326,77 ($ 355.326,77 de haber + $ 70.000 de bono) y los beneficiarios de la Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez $ 380.910,92 ($ 310.910,92 de haber + $ 70.000 de bono).

Ya está confirmado cuánto cobran los jubilados en noviembre con aumento y bono. ANSES

Cuándo cobran los jubilados en noviembre

La visita del papa León XIV hará que el calendario de pagos de ANSES se interrumpa, ya que los bancos no realizan acreditaciones durante los feriados.

De esta manera, el organismo resolvió liquidar los haberes de los jubilados con DNI terminado en 2, 3 y 4 el mismo día.

Las fechas de pago quedaron de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo