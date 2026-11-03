Este cartel advierte al conductor sobre la presencia cercana de una rotonda.

En el entramado vial argentino, las señales de tránsito cumplen un rol central para ordenar el movimiento de vehículos y evitar accidentes. Entre las cartelerías más frecuentes en accesos urbanos y rutas se destaca la señal preventiva de forma romboidal, con fondo amarillo y tres flechas negras dispuestas en movimiento circular .

Este cartel advierte al conductor sobre la presencia cercana de una rotonda, una intersección diseñada para distribuir el tránsito proveniente de distintas direcciones alrededor de una isla central.

Cuál es la función de la señal de rotonda y qué diferencia tiene con otras cartelerías

La principal función de esta cartelería de fondo amarillo es de carácter preventivo : informa que metros más adelante la calzada desemboca en una encrucijada giratoria, lo que exige disminuir progresivamente la velocidad y prestar atención al entorno.

No obliga a detener el vehículo de forma inmediata, sino a preparar la maniobra según el flujo del tránsito y la señalización complementaria .

En el sistema de vialidad es clave diferenciar dos tipos de placas asociadas a estas intersecciones:

Señal preventiva (rombo amarillo con flechas negras): anticipa la llegada a la rotonda para que el automovilista reduzca la marcha y adapte su conducción.

Señal reglamentaria (círculo azul con flechas blancas): se ubica en el ingreso mismo e indica el sentido obligatorio de circulación alrededor de la estructura central.

Esta señal de tránsito preventiva advierte sobre la proximidad de un cruce con circulación giratoria, donde rigen reglas específicas de prioridad de paso. Imagen ilustrada con Gemini

Quién tiene la prioridad de paso al ingresar a una circulación giratoria

A diferencia de los cruces convencionales donde la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 otorga la prioridad a quien se presenta por la derecha, en las rotondas rige una regla especial fijada en el artículo 43. La normativa establece de manera taxativa que el vehículo que ya se encuentra circulando por la rotonda tiene la prioridad de paso absoluta sobre aquel que intenta ingresar.

Por este motivo, todo conductor que se aproxime a la intersección debe frenar o aminorar la marcha, ceder el paso a los automóviles que transitan por el anillo central y recién incorporarse cuando exista el espacio suficiente para hacerlo de forma segura.

Una vez dentro, la circulación se realiza dejando la isla a la izquierda y se debe señalizar con la luz de giro correspondiente el momento exacto en el que se abandonará la rotonda.

De cuánto son las multas y la quita de puntos por no respetar las reglas de rotonda

El incumplimiento de las normas de circulación en estos cruces constituye una contravención grave regulada por la normativa nacional de tránsito. Ignorar la prioridad del vehículo que ya circula dentro del anillo, entrar de manera intempestiva o no colocar las luces de giro para indicar la salida acarrea severas sanciones administrativas.

Las penalizaciones previstas en el régimen general contemplan: