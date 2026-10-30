Identificada oficialmente como SP-16 Glorieta, esta señal advierte sobre la proximidad de una intersección circular para que los automovilistas reduzcan la velocidad, observen el tránsito y se preparen para incorporarse.

La señal de tránsito con tres flechas curvas de color negro en forma de anillo es un aviso preventivo que los conductores pueden encontrar en calles y carreteras de México.

Identificada oficialmente como SP-16 Glorieta, advierte sobre la proximidad de una intersección en la que dos o más vías se conectan mediante una isleta central circular u ovalada.

Su objetivo es anticipar las condiciones de circulación y permitir que los automovilistas reduzcan la velocidad, observen el tránsito y se preparen para incorporarse de manera segura.

¿Qué significa la señal SP-16 Glorieta?

De acuerdo con el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la señal SP-16 identifica la proximidad de una glorieta.

Se trata de una intersección a nivel de dos o más vías que cuenta con una isleta central de forma circular u ovalada, alrededor de la cual circulan los vehículos para continuar su recorrido y elegir alguna de las salidas disponibles.

El símbolo de las tres flechas curvas representa precisamente ese movimiento circular. Por eso, cuando los conductores encuentran esta señal preventiva, deben anticipar que más adelante tendrán que atravesar una glorieta.

Esta intersección de dos o más vías permite que los vehículos circulen alrededor de la isleta central para continuar su recorrido o elegir alguna de las salidas disponibles de manera segura. Magnific

¿Por qué es amarilla y tiene tres flechas negras?

La SP-16 pertenece al grupo de las señales preventivas, cuya función es advertir sobre la existencia de una condición particular o un peligro potencial en la vía.

Su diseño permite reconocerla con facilidad: tiene forma de rombo, fondo amarillo y un pictograma negro compuesto por tres flechas curvas que forman un anillo.

La combinación de colores y símbolos responde a los criterios de señalización vial establecidos en el manual. Según la SEDATU, este documento busca homologar las especificaciones y el uso de las señales de tránsito en todo el territorio nacional.

¿Qué deben hacer los conductores cuando encuentran esta señal?

La señal SP-16 permite anticipar una maniobra y tomar precauciones antes de llegar a la intersección. Por eso, los automovilistas deben:

Reducir la velocidad al aproximarse a la glorieta

Observar los vehículos que ya circulan dentro de la intersección

Identificar las entradas y salidas disponibles

Respetar las señales de tránsito, las marcas viales y las indicaciones de preferencia de paso

Incorporarse cuando las condiciones de circulación lo permitan

Evitar cambios bruscos de dirección y maniobras que puedan poner en riesgo a otros usuarios.

Estas medidas ayudan a mejorar la seguridad vial y a prevenir accidentes en intersecciones con circulación circular.

¿La señal SP-16 obliga a detenerse o ceder el paso?

La señal de tránsito SP-16 es preventiva y no establece por sí misma una obligación de detener el vehículo ni determina quién tiene la preferencia de paso.

Esas condiciones dependen de la señalización complementaria que exista en la glorieta, como las indicaciones de alto o ceda el paso, además de las disposiciones de tránsito aplicables.

Por lo tanto, los conductores deben prestar atención a las señales restrictivas y a las marcas sobre el pavimento antes de ingresar a la intersección.

¿Dónde se coloca la señal de glorieta en México?

La señal SP-16 se instala antes de llegar a una glorieta, tanto en calles urbanas como en carreteras, para que los automovilistas puedan reconocer anticipadamente la intersección y adaptar su conducción.

A su vez, el manual contempla señales complementarias, como la SP-A Distancia, que permiten indicar la separación entre el punto donde se encuentra el conductor y la intersección anunciada.