Extender el brazo izquierdo horizontalmente indica un giro hacia la izquierda, una alternativa o refuerzo vital a las luces direccionales.

Es probable que alguna vez te encuentres en la carretera a un motociclista que te haga señas con su brazo extendido hacia la izquierda. Justamente, se trata de un gesto incluido dentro del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, por lo que reconocerlo es clave a la hora de conducir.

Cuando un motociclista circula y coloca su brazo izquierdo extendido horizontalmente, está indicando que realizará un giro hacia la izquierda. Esta señal corporal funciona como un aviso para los demás conductores sobre el cambio de dirección que pretende efectuar.

¿Qué significa extender el brazo izquierdo horizontalmente?

De acuerdo con la fracción II del artículo 114 del Reglamento, cuando un conductor necesita realizar un viraje a la izquierda, debe colocar su brazo izquierdo fuera del vehículo y extenderlo horizontalmente.

En el caso de los motociclistas, el movimiento comunica a quienes circulan detrás o alrededor que pretende cambiar su trayectoria hacia ese lado. No se trata de un saludo ni de una indicación para detenerse, sino de una señal manual de tránsito que advierte una maniobra.

La disposición también contempla el giro hacia la derecha: para anunciarlo, el conductor debe colocar el brazo izquierdo fuera del vehículo y extenderlo hacia arriba.

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¿Es obligatorio utilizar el brazo para indicar un giro?

El artículo 114 establece que los conductores deben anunciar los virajes mediante las luces direccionales y, cuando estas no estén disponibles o se quiera reforzar el aviso, utilizar la señal manual correspondiente.

Esto significa que el uso del brazo no sustituye automáticamente a las direccionales. La norma contempla las señales corporales como una alternativa cuando las luces no funcionan o como un refuerzo de la advertencia luminosa.

Por eso, antes de cambiar de dirección, el motociclista debe comunicar su intención a los demás usuarios de la vía.

¿En qué lugares de México se aplica esta disposición?

Es importante aclarar que el artículo 114 pertenece al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Por eso, sus disposiciones aplican a las carreteras y puentes de jurisdicción federal, no automáticamente a todas las calles, avenidas o vialidades estatales y municipales.

El artículo 1 establece el ámbito de aplicación de este ordenamiento. Además, el artículo 5 precisa que cuando las vías federales atraviesan calles o calzadas de zonas urbanas, se consideran carreteras urbanas para efectos del tránsito. Por lo tanto, que una vía esté dentro de una ciudad no significa necesariamente que quede fuera de esta normativa.

Hay multas por no anunciar el cambio de dirección

El artículo 114 contempla una sanción para quienes incumplan la obligación de anunciar un giro mediante las luces direccionales o las señales manuales correspondientes.

El monto fue actualizado mediante el decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2026. Desde esa modificación, la infracción se sanciona con una multa de 10 a 13 veces la cuota diaria establecida por el reglamento, en lugar del rango anterior de 20 a 25 veces.