Señal de igual sentido o giro a la derecha

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y evitar maniobras peligrosas en calles, avenidas y rutas. Dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme, establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su reglamentación, se encuentra la señal informativa I 22, denominada Direcciones Permitidas de Igual Sentido o Derecha.

Su función principal es indicar qué movimientos están habilitados para los conductores en un determinado tramo y qué sentido se puede tomar.

Qué significa la señal I 22 de Direcciones Permitidas de Igual Sentido o Derecha

Esta señal pertenece al grupo de las señales informativas y comunica que el conductor puede continuar en el sentido de circulación indicado o realizar un giro hacia la derecha.

Señal de tránsito en la ruta.

Estas señales muestran las direcciones permitidas, de modo tal que el conductor pueda reconocer las alternativas permitidas antes de ejecutar una maniobra.

La indicación, por su parte, debe interpretarse de acuerdo con la disposición de las flechas y la ubicación de la señal en la vía. Estas señales se suelen ubicar, por ejemplo, en las partes de las avenidas que permiten girar a la derecha para tomar una salida o calle de intersección.

Qué tipos de señales de tránsito existen en Argentina

El Sistema de Señalización Vial Uniforme contempla distintos grupos de señales, cada uno con una función específica para organizar el tránsito:

Señales reglamentarias o prescriptivas: establecen obligaciones, prohibiciones, restricciones y prioridades que deben respetarse.

Señales preventivas: advierten sobre riesgos, peligros o características particulares del camino que requieren atención.

Señales informativas: orientan a los conductores y brindan datos sobre direcciones, destinos, distancias, servicios y características de la vía.

Señales transitorias: alertan sobre situaciones temporales, como obras, desvíos o modificaciones en la circulación.

Señales de tránsito Informativas. Captura Sistema de Señalización Vial Uniforme | Composición El Cronista Audiencias

Además de las señales verticales, el sistema incluye marcas viales sobre la calzada, dispositivos luminosos y otros elementos que contribuyen a regular el tránsito.

Por qué es importante respetar las señales informativas

Conocer el significado de las señales permite circular de manera más ordenada y, fundamentalmente, evitar accidentes viales ya que saber qué quiere decir cada una permite saber qué puede hacerse y qué no.

En el caso de la I 22, identificar correctamente las direcciones habilitadas ayuda a evitar giros indebidos, cambios repentinos de carril y maniobras que puedan sorprender a otros conductores.