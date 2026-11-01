Qué significa la señal de tránsito de color amarilla con dos líneas verticales gruesas que se quiebran hacia adentro.

Las señales de tránsito cumplen una función clave para prevenir accidentes y advertir a los conductores sobre posibles riesgos en el camino.

Algunas pueden generar dudas por sus símbolos, como la señal amarilla con dos líneas verticales gruesas que se inclinan hacia adentro.

Su significado está establecido en el Sistema de Señalización Vial Uniforme de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Qué significa la señal amarilla con dos líneas verticales

La señal identificada como P.16 advierte sobre la presencia de un puente angosto. Se trata de una señal preventiva que alerta a los conductores que el puente tiene un ancho menor que el resto de la calzada.

Su diseño consiste en un rombo amarillo con borde negro y dos líneas verticales gruesas que se quiebran hacia el centro. Estas representan las barandas del puente y permiten anticipar que el espacio disponible para circular será más reducido.

Según el Anexo L del Decreto 779/1995, que contiene el Sistema de Señalización Vial Uniforme, la P.16 indica la presencia sobre la calzada de un puente de menor ancho que el resto de la vía.

Señal de tránsito P.16 Ley de Tránsito.

Qué precauciones hay que tomar al acercarse a un puente angosto

Al encontrar esta señal, los conductores deben prestar atención a las condiciones del camino y adaptar la velocidad para atravesar el puente de manera segura.

Es importante:

Reducir la velocidad antes de llegar al puente.

Observar si circulan vehículos en sentido contrario.

Evitar maniobras bruscas y adelantamientos.

Mantener el control del vehículo y respetar las indicaciones viales.

La advertencia permite anticipar el estrechamiento y evitar situaciones de riesgo al momento de cruzar.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre la señal P.16

El artículo 22 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que la vía pública debe estar señalizada y demarcada de acuerdo con el sistema uniforme que determine la reglamentación.

En ese marco, el Anexo L del Decreto 779/1995 reúne las señales, sus características y sus significados. La señal P.16 está incluida dentro de las preventivas que advierten sobre las características de la vía.

Además, la normativa establece que, si el ancho del puente obliga a prohibir el paso de vehículos que superen determinadas dimensiones, debe utilizarse la señal reglamentaria R.13, que indica ancho limitado.

De esta manera, la señal P.16 permite anticipar una reducción del espacio de circulación y tomar las precauciones necesarias antes de atravesar el puente.