La Ley Nacional de Tránsito contempla sanciones que pueden quitar puntos en la licencia de conducir.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece distintas obligaciones para los conductores que circulan por las calles y rutas del país. Entre ellas, contempla una regla fundamental sobre la prioridad de paso que, si no se cumple, puede derivar en una importante sanción para quienes están al volante.

La normativa advierte que determinadas maniobras pueden tener consecuencias económicas y administrativas para los titulares de la Licencia Nacional de Conducir. Se trata de una disposición que busca prevenir accidentes y garantizar una circulación más segura para todos los vehículos.

Ley de Tránsito 24.449: cuál es la sanción por no respetar la prioridad de paso

La disposición se encuentra contemplada en el artículo 39 del Anexo 2 del Decreto 779/1995, que reglamenta el artículo 41, inciso d), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El apartado establece que los conductores que no respeten la prioridad de paso o no detengan la marcha al ingresar o cruzar una semiautopista pueden recibir una multa de entre 150 y 500 unidades fijas (UF).

Además, la infracción contempla el descuento de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir, por lo que no solo representa una penalización económica, sino que también reduce el puntaje disponible en el sistema de scoring.

El texto oficial de la normativa establece:

“Por no respetar la prioridad de paso o no detener la marcha cuando se ingresa o cruza a una semiautopista, será sancionado con multa desde 150 U.F. hasta 500 U.F., y serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de CINCO (5) puntos”.

De esta manera, los conductores que cometan esta infracción perderán una cuarta parte de los 20 puntos iniciales del sistema de scoring nacional. Si acumulan nuevas infracciones y llegan a cero, podrán quedar inhabilitados para conducir y deberán cumplir las instancias de recuperación previstas por el régimen.

El importe definitivo de la multa en pesos dependerá del valor vigente de la unidad fija que corresponda aplicar en la jurisdicción donde se constate la infracción.

Prioridad de paso: qué indica la Ley 24.449 para los conductores

La Ley 24.449 establece una sanción para los conductores que no respeten la prioridad de paso al ingresar o cruzar una semiautopista. Magnific

El artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito establece que, en las encrucijadas, los conductores deben ceder el paso a quienes circulan desde la derecha. Esta prioridad es considerada absoluta, aunque la normativa contempla determinadas excepciones.

Entre ellas, se encuentran los vehículos ferroviarios, los servicios públicos de urgencia que cumplen su misión, los peatones que cruzan por las sendas correspondientes y los vehículos que circulan por una semiautopista.

En este último supuesto, la legislación establece que quienes pretendan ingresar o cruzar deben detener siempre la marcha y respetar la circulación de los vehículos que ya transitan por esa vía.

Scoring: qué infracciones descuentan puntos de la licencia de conducir

El sistema de scoring es un mecanismo que busca promover una conducción responsable mediante la asignación y el descuento de puntos en la Licencia Nacional de Conducir. Cada conductor comienza con un saldo de 20 puntos , que disminuye cuando comete determinadas infracciones de tránsito.

La cantidad de puntos que se descuentan depende de la gravedad de la falta. Entre las principales infracciones contempladas en la escala nacional se encuentran:

Conducir con la licencia vencida: 5 puntos.

Circular sin casco: 5 puntos.

No respetar los semáforos: 5 puntos.

Exceder el límite de velocidad en menos de un 30%: 5 puntos.

Circular sin cinturón de seguridad: 4 puntos.

Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 4 puntos.

Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes: 10 puntos.

Superar el límite de velocidad en más de un 30%: 10 puntos.

Conducir estando inhabilitado: 20 puntos.

Participar u organizar picadas ilegales: 20 puntos.

Cuando una persona pierde los 20 puntos por primera vez, queda inhabilitada para conducir durante 60 días . En caso de reincidencia, el plazo aumenta a 120 días y, por tercera vez, a 180 días.

La normativa también contempla mecanismos para recuperar puntos mediante cursos de seguridad vial, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada conductor.