Distintas localidades estarán bajo alerta amarilla durante la madrugada, antes de que las condiciones de inestabilidad se intensifiquen por la mañana.

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada complicada para varias localidades de Corrientes, donde se esperan para este miércoles 4 de noviembre lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento capaces de superar los 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció una alerta naranja por tormentas para una parte de la provincia, con un escenario que podría generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Además, distintas localidades estarán bajo alerta amarilla durante la madrugada, antes de que las condiciones de inestabilidad se intensifiquen por la mañana.

Alerta naranja por tormentas en Corrientes: cuáles son las localidades afectadas

El nivel naranja que estableció el SMN para la provincia de Corrientes alcanza a diversas localidades, entre las que se incluyen:

Concepción

Curuzú Cuatiá

Mercedes

San Roque

Sauce

Allí se esperan fuertes tormentas, con posibilidad de que algunas de ellas sean puntualmente severas. De acuerdo al pronóstico que difundió el organismo gubernamental, podrían registrarse a su vez abundantes precipitaciones, posible caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

Alerta naranja en Corriente el miércoles 4 de noviembre por tormentas fuertes. (Foto: SMN) SMN

En este contexto, la alerta naranja advierte a su vez por la intensidad que alcancen las ráfagas de viento, ya que podrían superar los 90 km/h.

En cuanto a las lluvias, se estiman que los acumulados de agua puedan llegar a alcanzar los 80 mm, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla por tormentas, qué se espera durante la madrugada del miércoles

Antes de la intensificación de las tormentas, el SMN mantiene vigente un alerta amarilla en la misma provincia, por lo que los habitantes de algunas localidades deberán tomar los recaudos pertinentes para resguardarse de las lluvias y las fuertes tormentas

Las zonas bajo alerta amarilla comprenden:

Ituzaingó

San Miguel

Berón de Astrada

Capital

Empedrado

General Paz

Itatí

Mburucuyá

Saladas

San Cosme

San Luis del Palmar.

Para esta etapa, los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre los 20 y los 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

¿Qué hacer ante la alerta naranja por tormentas?

El SMN emitió una serie de recomendaciones para los habitantes de las regiones afectadas por la alerta naranja: